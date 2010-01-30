"حقوق بشر، مشروعیت و کاربرد زور" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی مسئله حقوق بشر و مشروعیت سازمانهای بین‌المللی در کاربرد زور می‌پردازد.

حقوق بشر یکی از موضوعاتی است که مفهوم سنتی حاکمیت و استقلال داخلی دولتها را با چالش مواجه ساخته است. کشورها همواره بر سر این مسئله حساسیت خاصی دارند و معتقدند به بهانه حقوق بشر نباید در امور داخلی کشورها مداخله کرد.

اما در سوی دیگر این حقوق به مثابه حقوق افراد تعریف می‌شود و در صورت نقض چنین حقوقی جامعه خود را در برابر آن مسئول می‌داند.

نویسنده در این کتاب درصدد پاسخ به این سؤال است که در صورت نقض حقوق بشر توسط کشورها آیا سازمانهای بین‌المللی مجاز به کاربرد زور علیه آن کشور هستند یا نه.