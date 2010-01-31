جزئیات جشنواره ادبی "قند پارسی" / سپانلو و سلیمانی در میان داوران جایزه

محمدحسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: با اتمام مهلت ارسال آثار 700 قطعه شعر از 147 نفر و 100 داستان کوتاه از 71 نفر به دو بخش آزاد و ادبیات پایداری این جشنواره رسیده است.

وی افزود: با توجه به شرایط شرکت در این جشنواره، عمدتاً نویسندگان مهاجر افغانستان ساکن ایران به ویژه از شهرهای مهاجرپذیری مانند مشهد برای ما اثر فرستاده‌اند. البته تعدادی از نویسندگان ساکن در برخی شهرهای افغانستان شامل مزارشریف، هرات، کابل، غزنی و بامیان هم در این جشنواره شرکت کرده‌اند. از تعدادی از کشورهای اروپایی مانند انگلستان و نروژ هم آثاری داریم.

دبیر پنجمین جشنواره ادبی قند پارسی همچنین درباره حضور نویسندگان ایرانی در این جایزه، گفت: تعدادی از نویسندگان ایرانی هم آثاری را برای ما ارسال کرده‌اند، اما متاسفانه به خاطر شرایط حضور در جشنواره، آثار آنها را در بخش مسابقه نمی‌توانیم شرکت دهیم اما در بخش جنبی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

محمدی از پایان مرحله اول داوری پنجمین دوره جشنواره قند پارسی خبر داد و با اعلام اسامی داوران، اضافه کرد: داوران این جشنواره ترکیبی است از نویسندگان و شاعران ایران و افغانستان؛ در بخش شعر محمدعلی سپانلو، مصطفی محدثی خراسانی (از ایران) و قنبرعلی تابش (از افغانستان) و در بخش داستان هم بنده (محمدحسین محمدی) به همراه حمیرا قادری (از افغانستان) و بلقیس سلیمانی (از ایران) آثار را داوری می‌کنیم. مرحله دوم داوری جشنواره هم آغاز شده و 10 روز دیگر به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به حضور تعدادی از چهره‌های مشهور ادبی از کشورهای فارسی زبان از جمله دو نویسنده تاجیک به عنوان مهمان ویژه در مراسم اختتامیه این جشنواره، ادامه داد: در دوره پنجم جشنواره قند پارسی هم مثل دوره‌های گذشته از یک پیشکسوت ادب و هنر افغانستان تقدیر می‌شود که در دوره اخیر این بخش به تقدیر از محمدجواد خاوری داستان نویس و فرهنگ‌نگار برجسته این کشور اختصاص یافته است.

دبیر پنجمین جشنواره ادبی قند پارسی همچنین درباره زمان و مکان برگزاری مراسم اختتامیه این جایزه، گفت: جشنواره قند پارسی به صورت دوروزه و در روزهای دوم و سوم اسفندماه در تهران برگزار می‌شود. مکان قطعی آن متعاقباً اعلام می‌شود.

پنجمین دوره جشنواره ادبی قند پارسی توسط خانه ادبیات افغانستان و در دو بخش آزاد (ویژه‌ جوانان) و ویژه (ادبیات مقاومت و پایداری در افغانستان) و با دو رشته‌ شعر و داستان کوتاه ویژه جوانان زیر 30 سال برگزار می‌شود. البته در بخش ویژه این جشنواره هم اشعار، داستان‌ها، خاطره‌‌ها و مقاله‌های تحقیقی در زمینه‌ ادبیات مقاومت بررسی می‌شود و محدودیت سنی هم ندارد.