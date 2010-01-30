استفاده غیرمجاز از مهمات قاچاق در سیمای کردستان تصویری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صدا و سیمای مرکز کردستان با تهیه و پخش برنامه "تهدیدی برای تو" به بیان گوشه های از قاچاق کالا و مهمات و همچنین عواقب و نتایح استفاده غیرمجاز این این نوع کالای قاچاق می پردازند.

در این برنامه که در 10 قسمت 20 دقیقه ای در سیمای استانی مرکز کردستان تهیه شده استفاده غیرمجاز و همچنین مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات برای اطلاع رسانی و آگاهسازی جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

برنامه "تهدیدی برای تو" باهدف آشنایی مردم با خطرات و آسیبهای اجتماعی، امنیتی و اقتصادی که ناشی از حمل، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز است، تهیه شده و به شکل مستند و برگرفته از پرونده های حقیقی است.

نویسنده و ناظر کیفی این برنامه "بهمن ابراهیمی" است و کار تهیه آن نیز بر عهده "مجتبی ابراهیمی" می باشد که قرار است از هفته آینده و جمعه شبها از ساعت 21 و 30 دقیقه در سیمای استانی مرکز کردستان روی آنتن برود.