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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۷

مستند عبور از مین در واحد خبر خوزستان تولید شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مستند عبور از مین عنوان برنامه ای است که از سوی واحد اطلاعات و اخبار مرکز خوزستان به تهیه کنندگی احسان ناظمی تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این برنامه در یک قسمت پنج دقیقه با موضوع دفاع مقدس و به منظور نشان دادن ظلم دولت صدام و حزب بعث عراق علیه ملت ایران ساخته شد.

این برنامه  قرار است به زودی از سه بخش خبری سیمای مرکز خوزستان برای مخاطبین پخش شود.

همچنین مستند جدید عرصه تلاش به زودی از سیمای مرکز خوزستان پخش می شود.

مستند جدید عرصه تلاش عنوان برنامه ای است از سیمای مرکز خوزستان که به تهیه کنندگی منوچهر برون در 30 قسمت 30 دقیقه ای تولید شده است.

این برنامه به وضعیت صنایع و قابلیتهای صنعتی استان خوزستانی می پردازد.

از سویی دیگر مستند جدید عصر تلاش عنوان برنامه ای است از سیمای مرکز خوزستان که  به تهیه کنندگی منوچهر برون در 30قسمت 30 دقیقه ای تولید شد.

این برنامه به معرفی طرحهای عمرانی دولت های نهم و دهم در هر شهرستان می پردازد و به زودی از سیمای خوزستان پخش می شود.

 

کد مطلب 1026066

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