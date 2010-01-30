ناطق نوری: با دیپلماسی پارلمانی مقابل اسلام ستیزی در غرب بایستیم

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به اوگاندا، علی اکبر ناطق نوری در مراسم افتتاحیه اجلاس بین المجالس اسلامی که صبح روز شنبه در کامپالا پایتخت این کشور برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به تاسیس اتحادیه بین المجالس اسلامی و ابراز خرسندی از تاسیس آن اظهار داشت: زمانی که سنگ زیر بنای اتحادیه را مستقر می نمودیم در ذهن خود یک چشم انداز بلند داشتیم و من بسیار خوشحالم که امروز شاهد بالندگی و تحرک این نهاد مبارک به سوی اهداف بزرگ خود هستیم .

وی در تشریح اهداف اتحادیه بین المجالس اسلامی با توجه به آن چشم انداز پایه که وی از آغاز برای این اتحادیه متصور بود گفت: از جمله اهداف این اتحادیه آن است که مجالس کشورهای عضو بتوانند با تعامل و تبادل تجربیات در روند توسعه مدنی جهان اسلام نقش فعال تری ایفا نماید. همچنین اتحادیه محفلی باشد برای جلوگیری از تفرقه و کشمکش در دنیای اسلام و زمینه ساز اتحاد و همکاری کشورهای اسلامی گردد.

ناطق نوری ادامه داد: هدف دیگر این است تا در زمینه ها و مواردی که عموم مسلمانان و اسلام مورد تعرض، تجاوز و توهین قرار می گیرند، در مجمع عمومی از حیث امت اسلامی و منافع آن بتوانیم دفاع موثری داشته باشیم.

رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی، استفاده موثرتر از دیپلماسی پارلمانی در حوزه های چند جانبه و دوجانبه برای پیشبرد مقاصد و منافع عمومی اسلامی و سربلندی و توسعه کشورهای عضو را دیگر هدف این اتحادیه عنوان کرد.

ناطق نوری خطاب به حضار در نشست مجمع عمومی بین المجالس گفت: این محورها به طور تفصیلی در اسناد و نوشته های تاسیسی اتحادیه وجود دارد و به نظر من بسیار مهم است که در مسیر توسعه و بالندگی این نهاد همواره اغراض اصلی فراموش نشود. بنابراین از دبیرخانه تقاضا داریم که مجموعه ای از اسناد و گزارش های تاسیسی اتحادیه را همراه با تاریخ مستند آن تهیه و در دسترس اعضای محترم قرار بدهند.

وی گفت: اگر چه هر یک از ما فرهنگ های بومی متفاوت خود را داریم اما این تفاوت ها نه تنها نقطه ضعف نیست بلکه ثروت فرهنگی بی نظیر جهان اسلام است.

مهمان ویژه این اجلاس ادامه داد: نکته مهم بستر مشترک این تفاوت های بومی است که همانا فرهنگ و اندیشه و عقلانیت اسلامی می باشد. آنچه امروز ما از نبود آن رنج می بریم و سبب شده است دول غربی و دیگران به ما به چشم توسعه نیافته و یا در حال توسعه نگاه کنند. تنها عقب افتادگی ما در علوم و فنون نیست. بلکه مهمتر از اینها نبود ساختارهای نبود کارآمد برای زندگی جمعی می باشد که در واقع موتور محرک سایر پیشرفت هاست.

رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع توسعه پایدار بدون ورود ساختار مدنی کارآمد امکان پذیر نیست. در چنین فضایی است که نقش پارلمان ها روز به روز مهمتر می شود و بسیار فراتر از نهاد قانونگذاری و نظارتی ظاهر می شود. اتحادیه باید به اتکا به فرهنگ اسلامی و تعالیم قرآنی ملت های کشورهای عضو را در بنای نظام های مدنی متناسب اقتضائات ویژه هر کشور و ملت و در عین حال ناظر به تجربیات امروز جهان به ویژه نیاز انسانها به نظم مدنی عادلانه و منصفانه یاری کند.

وی خاطر نشان کرد: اگر ما امروز برای توسعه مدنی جوامع خود با اتکا به تعالیم قرآنی و میراث اسلامی و فرهنگ زیبای بومی خود دست به کار نشویم و همت ننماییم مسلم بدانید که دیگران و به خصوص غرب با تمام توان سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را همراه با یک کاریکاتور از فرهنگ غربی به ما تحمیل خواهد کرد.

ناطق نوری افزود: امروز بدون شک آنچه رژیم صهیونیستی با حمایت کامل غرب علیه ملت مظلوم فلسطین قدس شریف انجام می دهد نمونه کامل تجاوز و جنایت علیه تمام امت اسلامی است. جنایتی که بیش از نیم قرن است که با تمام قدرت ادامه دارد و اگر نبود مقاومت 33 روزه حزب الله در جنوب لبنان و فداکاری فلسطینی ها و به خصوص حماس و بهای سنگینی که ملت فلسطین پرداخته و می پردازد اکنون اثری از قدس شریف و فلسطین عزیز باقی نمانده بود.

وی گفت: اتحادیه بین المجالس اسلامی نمی تواند از کنار مهمترین مصیبت دنیای اسلام که همانا تهاجم بی رحمانه رژیم صهیونیستی در پاره تن عزیز امت اسلامی یعنی فلسطین مظلوم و قدس شریف بی تفاوت بگذرد.

مهمان ویژه بین المجالس اسلامی از کشورهای اسلامی حاضر در اجلاس خواست ، با حمایت خود دولت های اسلامی را وادار به همراهی و کمک جدی به ملت فلسطین بنمایند.

ناطق نوری همچنین از دولت های اسلامی خواست در مقابل تهاجمات وتوطئه های صهیونیستی محکم بایستند و هرگز کوتاه نیایند.

وی خطاب به حضار گفت: تردیدی نداشته باشید که این رژیم را جز با مقاومت و ایستادگی نمی توان از جنایاتش باز داشت. مبادا ملت فلسطین مظلوم را از کرانه باختری گرفته تا نوار غزه تنها بگذاریم یا حمایت از آنان را جدی نگیریم. زیرا تاریخ هرگز ما را نخواهد بخشید.

ناطق نوری یادآور شد: موضوع مهم دیگری به نظر من دراین نشست و جلسات آینده اتحادیه باید به نحو مستمر پیگیری شود و برای مقابله با آن طرح هایی تهیه و تصویب کرد پدیده زشت و کریه و تهدید آمیز و تحقیر آمیز اسلام ستیزی در جوامع غربی است.

وی ادامه داد: در گذشته همواره اقداماتی از این قبیل وجود داشت. اما دولت ها و نهاده های رسمی حداقل در ظاهر آن را محکوم می کردند و آن را به گروههای افراطی نسبت می دادند. اما امروز اقدامات اسلام ستیزانه با وقاحت تمام به صورت قانون در مجالس کشورهای غربی و دولت ها آن را با توان مضاعف اقدام می کنند و رسانه ها در تحریک مردم علیه اسلام سنگ تمام گذاشته است.

وی تصریح کرد: کار به جایی رسیده است که در جوامع غربی نه تنها پیروان مسیحیت و یهودیت برخی ادیان بشر ساخته آزادی کامل در نوع لباس و حضور در مجامع عمومی و عبادت و مدارس و محیط کار دارند اما زن مسلمان نمی تواند حجاب خود را نگه دارد و مسلمانان از محیط های کاری به جرم مسلمان بودن اخراج می شوند و کار به آنجا رسیده است که اگر مسجدی دارند نباید مناره داشته باشد. در حالیکه کلیسا و کنیسه همه با فرم های متداول خود ساخته می شوند.

ناطق نوری ادامه داد: همه این اقدامات و نابردباری های کریه و خصمانه وقیحانه به اسم حقوق بشر و احترام به عقاید دیگران اعمال می شود.

رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز وظیفه ما است که از همه امکانات به خصوص دیپلماسی پارلمانی استفاده تمام عیار برای مبارزه و رفع این رفتار تبعیض آمیز و خصمانه غرب علیه مسلمانان و اسلام بنماییم. همچنین از امکانات رسانه ای دنیای اسلام که بسیار وسیع و چشمگیر است برای افشای این دوگانگی در معیارها بهره ببریم.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: مطلبی که از اول تاسیس اتحادیه مطرح شده وهمواره مورد نظر بوده، اما اقدام عملی درباره آن نشده است تعریف جایگاه مناسب در ساختار اتحادیه برای حضور نمایندگان مسلمان است که در پارلمان های سایر کشورها حضور دارند.

وی گفت: آنان به همراه مسلمانان ساکن سایر کشورها بخش مهمی از ممالک اسلامی است. بنابراین اتحادیه بین المجالس اسلامی باید بتواند برای ارتباط این مجموعه عظیم از امت اسلامی راهکاری بیندیشد. بدون شک استفاده از تکنولوژی جدید ارتباطی می تواند پایه ارتباط آسان و سریع برای شبکه ای باشد که تمام امت اسلامی را به هم وصل می نماید.

ناطق نوری تاکید کرد: به نظر من اتحادیه باید از هر گونه بحث و گفتگو که فاصله ها بین امت زیاد می کند بپرهیزد و در مقابل به مکانیزم های اتحاد و همگرایی توجه و تاکید نماید.

مهمان ویژه اجلاس در پایان با آرزوی گسترش و بالندگی این نهاد از تلاش همه دست اندرکاران این اجلاس به ویژه رئیس مجلس اوگاندا و اعضای دبیرخانه و دبیرکل آن پروفسور محمود ارول قلیچ تشکر کرد.