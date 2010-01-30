اوباما در پی افزایش بودجه تسلیحات اتمی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت اوباما برنامه ای را تدوین کرده که بر اساس آن کاخ سفید از کنگره آمریکا خواهد خواست تا بودجه تسلیحات اتمی این کشور برای پنج سال آینده به میزان پنج میلیارد دلار افزایش یابد.

به نوشته این خبرگزاری، هدف دولت آمریکا از افزایش بودجه تسلیحات اتمی، افزایش ضریب امنیتی کلاهک های هسته ای و کار بر روی طراحی برنامه هایی برای کاهش ظرفیت زرادخانه ها اعلام شده است.

البته این افزایش بودجه نیازمند مدرن سازی برخی تاسیسات که قدمت آنها به جنگ جهانی دوم بازمی گردد نیز می شود.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا در بودجه ای که روز دوشنبه هفته جاری به کنگره ارائه می کند مبلغ 600 میلیون دلار اضافی را برای برنامه های تسلیحات اتمی خود در سال 2011 تقاضا می کند که درصورت موافقت با این 600 میایون دلار اضافی، هزینه سالانه آمریکا در این بخش به میران 10 درصد افزایش یافته و به هفت میلیارد دلار می رسد.

این در حالی است که این برنامه جدید مخالفانی را نیز در آمریکا دارد. منتقدان اوباما معتقدند که با تصویب این بودجه امکان ساخت کلاهک های هسته ای جدید به دولت آمریکا داده می شود و این در حالی است که اوباما سوگند خورده در پی ساخت کلاهک هسته ای نباشد.