دریاچه کافتر به زمین فوتبال تغییر هویت داد/ تردد خودروها از وسط دریاچه

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دریاچه کافتر با وسعتی بیش از هفت هزار هکتار در بخش مرکزی شهرستان اقلید در شمال استان فارس قرار دارد.
این دریاچه در 35 کیلومتری جنوب اقلید فارس و در ارتفاع دو هزار و 300 متری از سطح دریا قرار دارد و طول آن در حدود 24 کیلومتر و عرض آن شش کیلومتر است و یکی از دریاچه های آب شیرین استان فارس و از زیستگاه های بسیار ارزشمند پرندگان مهاجر محسوب می شود.
کافتر در کنار روستای کافتر واقع شده و دومین دریاچه آب شیرین بعد از دریاچه پریشان است که زیستگاه طبیعی پرندگان مهاجر و محل پرورش ماهی های کپور و آمور به شمار می رود. وجودچشمه سارها و قنوات متعدد علاوه بر ایجاد مناظر زیبا و دیدنی زمینه مساعدی برای پرورش ماهی قزل آلا فراهم کرده است.
تا قبل از خشکسالی سالانه حدود یک هزار تن ماهی کپور از دریاچه صید می شد و تا حدود دو سال پیش نیز صید ماهی در این دریاچه به 700 تا 800 تن در سال نیز رسید.
علاوه بر مزیتهای اقتصادی که این دریاچه به ارمغان آروده و اشتغال زایی منطقه را نیز تامین می کرد طبیعت زیبای آن نیز باعث می شد که سالیانه میزبان شمار زیادی از گردشگران منطقه باشد ضمن اینکه از آنجایی که شغل 90 درصد از مردم منطقه نیز کشاورزی است و اراضی آنها در حوالی دریاچه واقع شده کافتر آب مورد نیاز کشاورزان را نیز تامین می کرد.
اما طی این چند سال اخیر خشکسالیهای پی در پی استان فارس تالابهای و دریاچه های بزرگ این استان را با معضلات زیادی مواجه کرد که کافتر نیز در زمره این تالابها و دریاچه ها به شمار می رود اما با این تفاوت که طی چهار ماه اخیر بارشهای به نسبت مناسبی که در استان فارس رخ داد بسیاری از تالابها را از بحرانهای بزرگ ناشی از بی آبی نجات داد و شرایط آنها را تا حدی بهبود بخشید اما دریاچه کافتر هنوز در خشکی به سر می برد.
علت خشک بودن کافتر نیز این است که دریاچه مذکور در منطقه سردسیر استان فارس واقع شده و برای اینکه آب آن تامین شود نیاز به بارش برف و جاری شدن سیلاب در بستر دریاچه است که این امر نیز تاکنون در سطح دریاچه به وقوع نپیوسته و کافتر همچنان با معضل خشکی دسته و پنجه نرم می کند.
تغییر ماهیت دریاچه به زمین فوتبال
خشکسالیهای این مدت باعث خشکی 100 درصد دریاچه شده اما آنچه امروز عرصه های زیست محیطی منطقه را بیشتر به خطر انداخته مداخلات و رفتارهای انسانی است که دوستداران محیط زیست را بیشتر در نگرانی فرو برده است.
یکی از این رفتارهای انسانی حضور انسانها در بستر دریاچه و انجام فوتبال در وسط آن است که باعث شده روز به روز بر تهدیدات دریاچه افزوده شود.
عبور و مرور خودروها از میان دریاچه نیز یکی دیگر از فجایعی است که برای این دریاچه طی این مدت رقم خورده و باعث شده شرایط اکولوژیک منطقه دچار تغییرات ناشی از عوامل انسانی شود.
روستائیانی که در اطراف دریاچه زندگی می کردند تا پیش از خشکی آن برای تردد دریاچه را دور می زدند اما امسال که 100 درصد دریاچه خشک شده به راحتی تردد امکان پذیر است و بومیان منطقه به جای دور زدن کافتر با وسیله نقلیه از وسط آن عبور می کنند.
فرماندار شهرستان اقلید در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: گزارشات شفاهی اعلام شده که برخی افراد قصد تجاوز به حریم دریاچه، حفر چاه های غیر مجاز در محدوده کافتر را دارند از این رو کمیته پیشگیری و حفاظت اراضی در شهرستان اقلید تشکیل شده است.
سیروس پاک فطرت اعضای این کمیته را شامل دادگستری، فرماندار، بخشدار، نیروی انتظامی و محیط زیست شهرستان عنوان کرد و افزود: همچنین شنیده شده برخی افراد قصد ساخت و ساز در حریم دریاچه را دارند به همین دلیل باید هرچه سریعتر اقدامات لازم در برخورد با افراد خاطی انجام شود.
وی تاکید کرد: اداره محیط زیست باید با همکاری اعضای کمیته پیشگیری و خفاظت از اراضی در خصوص جلوگیری از تهدیدات انسانی دریاچه اقدام کنند.
تعاونیهای صید ماهی تعطیل شدند
فرماندار شهرستان اقلید با اعلام اینکه تعاونیهای صید ماهی که تا پیش از خشکی دریاچه فعال بودند امروزه تعطیل شده اند، افزود: برخی از ساکنین روستاهای اطراف دریاچه از طریق صید ماهی روزگار می گذراندند اما طی این مدت آنها به دلیل خشکی 100 درصدی کافتر با مشکل مواجه شده و شغل خود را از دست داده اند.
وی ادامه داد: در پی آن تعاونیهای مربوط به صید ماهی نیز در این شهرستان تعطیل و تعداد زیادی از افرادی که در آنها اشتغال داشتند بیکار شدند.
فقدان اعتبار بهسازی دریاچه و برداشت غیر مجاز
در این خصوص رئیس محیط زیست شهرستان اقلید نیز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: عدم اختصاص اعتبار برای بهسازی دریاچه، برداشت بی رویه و غیر مجاز آب از بستر دریاچه در سالهای پرآبی کافتر در کنار خشکسالی باعث تخریب این دریاچه شده است.
حبیب رضایی تصریح کرد: به دلیل کمبود بودجه و اعتبار در سالهای ترسالی امکان احداث کانال بر بروی دریاچه وجود نداشت در صورتیکه اگر این کار محقق می شد هم اکنون کافتر با این خشکی وسیع دست و پنجه نرم نمی کرد.
وی با بیان اینکه افرادی اقدام به تخریب دریاچه طی مدت اخیر کرده اند، افزود: این موضوع هم اکنون در دست بررسی است و پس از شناسایی افراد خاطی برای برخورد قانونی به مقامات قضایی معرفی می شوند.
به گزارش مهر، به هر حال بی توجهی هایی که در زمان ترسالی نسبت به کافتر صورت گرفت باعث شد که طی این مدت دریاچه به چنین بحرانهایی مواجه شود اما کم توجهی هایی که اکنون نسبت به تخریب محیط زیست منطقه اعمال می شود نه تنها فرصتهای مختلف پیش روی استان فارس در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی گردشگری منطقه از دست می رود بلکه صدمه ای را به عرصه های زیست محیطی این چنینی استان فارس وارد می کند که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.
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