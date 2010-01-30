  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

مهذب ترابی به مهر خبرداد:

برنامه جدید دولت برای حمایت از توزیع لامپ کم مصرف

برنامه جدید دولت برای حمایت از توزیع لامپ کم مصرف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از توزیع 13 میلیون رشته لامپ کم مصرف خبرداد و گفت: دولت برای حمایت از توزیع لامپهای کم مصرف و تولید آن در کشور برنامه دارد.

سعید مهذب ترابی در گفتگو با مهر با اشاره به توزیع 13 میلیون رشته لامپ کم مصرف گفت: هیئت دولت به منظور تداوم اجرای برنامه ‌های وزارت نیرو در توزیع لامپهای کم ‌مصرف و حمایت از تولید لامپهای پربازده در کشور، محدودیت زمانی اجرای آئین نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح توسعه لامپ کم مصرف را لغو کرد.ه است

 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: هم اکنون 90 درصد از مصرف برق تهران، در مصارف غیرمولد صرف می شود، این درحالی است که ترکیب مصرف برق تاثیرات اقتصادی و سیاسی خاصی را به دنبال خواهد داشت.

 

وی افزود: با مدیریت مصارف برق به راحتی می توان درصد عمده ای از مصرف برق را کاهش داد. این درحالی است که اگر تنها ادارات دولتی، توجه بیشتری به موضوع مصرف برق و مصرف بهینه انرژی در ساختمان داشته باشند، به راحتی می توان بدون نیاز به هزینه های اضافی، مصرف روشنایی ادارات را تا 30 درصد کاهش داد.

 

مهذب ترابی تصریح کرد: محاسبه ساعت پیک مصرف برای مشترکان اداری و عمومی و سیاست گذاری های انجام شده درخصوص تنظیم لوازم اندازه گیری مشترکان بر اساس ساعت پیک بار، به طور قطع در قیمت برق مصرفی مشترکان تاثیرگذار است.

 

به گفته وی، رشد استفاده از اسپیلت ها و وسایل سرمایشی غیر استاندارد در سال گذشته، منجر به افزایش مصرف برق در پیک بار روز  شده است که این موضوع در نوع خود وضعیت نامناسبی  را در بلند مدت در بخش انر‍ژی برق به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 1026082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه