به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از رقابت‏های تنیس روی میز قهرمانی باشگاه های کشور عصر روز جمعه با برگزاری دیدارهای هفته پنجم به پایان رسید.

در این هفته از مسابقات تیم صندوق ضمانت صادرات با نتیجه 6 بر صفر مقابل هیئت قزوین صاحب برتری شد و با 14 امتیاز در رده نخست جدول رده‎بندی این رقابت‎ها قرار گرفت. این تیم در این مرحله از رقابت‎ها صاحب سه پیروزی و یک مساوی شده بود.



همچنین تیم پتروشیمی بندرامام که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات است با 13 امتیاز از 3 پیروزی و یک باخت رده دوم جدول رده‎بندی بازی‎ها را به خود اختصاص داده است. این تیم در مهم ترین دیدار هفته پایانی که چهار ساعت و نیم ادامه داشت موفق شد با نتیجه 6 بر 4 دانشگاه آزاد را مغلوب کند.

در پایان دیدارهای دور رفت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‏‎های کشور، بعد از صندوق ضمانت صادرات و پتروشیمی بندرامام، تیم های ذوب‏آهن (10 امتیاز)، دانشگاه آزاد (8 امتیاز) و هیئت قزوین (4 امتیاز) در رده های سوم تا پنجم قرار گرفتند.