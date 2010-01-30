به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی باشگاه های کشور عصر روز جمعه با برگزاری دیدارهای هفته پنجم به پایان رسید.
در این هفته از مسابقات تیم صندوق ضمانت صادرات با نتیجه 6 بر صفر مقابل هیئت قزوین صاحب برتری شد و با 14 امتیاز در رده نخست جدول ردهبندی این رقابتها قرار گرفت. این تیم در این مرحله از رقابتها صاحب سه پیروزی و یک مساوی شده بود.
همچنین تیم پتروشیمی بندرامام که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات است با 13 امتیاز از 3 پیروزی و یک باخت رده دوم جدول ردهبندی بازیها را به خود اختصاص داده است. این تیم در مهم ترین دیدار هفته پایانی که چهار ساعت و نیم ادامه داشت موفق شد با نتیجه 6 بر 4 دانشگاه آزاد را مغلوب کند.
در پایان دیدارهای دور رفت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور، بعد از صندوق ضمانت صادرات و پتروشیمی بندرامام، تیم های ذوبآهن (10 امتیاز)، دانشگاه آزاد (8 امتیاز) و هیئت قزوین (4 امتیاز) در رده های سوم تا پنجم قرار گرفتند.
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