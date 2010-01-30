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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۴

در پایان مرحله دور رفت/

تیم صندوق ضمانت صادرات قهرمان رقابت‎های تنیس روی میز شد

تیم صندوق ضمانت صادرات قهرمان رقابت‎های تنیس روی میز شد

مرحله رفت مسابقات تنیس روی میز قهرمانی باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم صندوق ضمانت صادرات به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از رقابت‏های تنیس روی میز قهرمانی باشگاه های کشور عصر روز جمعه با برگزاری دیدارهای هفته پنجم به پایان رسید.

در این هفته از مسابقات تیم صندوق ضمانت صادرات با نتیجه 6 بر صفر مقابل هیئت قزوین صاحب برتری شد و با 14 امتیاز در رده نخست جدول رده‎بندی این رقابت‎ها قرار گرفت. این تیم در این مرحله از رقابت‎ها صاحب سه پیروزی و یک مساوی شده بود.

همچنین تیم پتروشیمی بندرامام که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات است با 13 امتیاز از 3 پیروزی و یک باخت رده دوم جدول رده‎بندی بازی‎ها را به خود اختصاص داده است. این تیم در مهم ترین دیدار هفته پایانی که چهار ساعت و نیم ادامه داشت موفق شد با نتیجه 6 بر 4 دانشگاه آزاد را مغلوب کند.

در پایان دیدارهای دور رفت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‏‎های کشور، بعد از صندوق ضمانت صادرات و پتروشیمی بندرامام، تیم های ذوب‏آهن (10 امتیاز)،  دانشگاه آزاد (8 امتیاز) و هیئت قزوین (4 امتیاز) در رده های سوم تا پنجم قرار گرفتند.

کد مطلب 1026083

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