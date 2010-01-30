فارس قهرمان رقابتهای فوتسال بانوان المپیاد ایرانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، دیدار نهایی مسابقات فوتسال بانوان سومین المپیاد ایرانیان عصر جمعه بین تیم های فارس و ایلام در گرمسار انجام و تیم فارس با برتری در ضربات پنالتی به عنوان قهرمانی این رقابتها دست یافت.

در دیدار نهایی و در وقت قانونی دو تیم ایلام و فارس به نتیجه مساوی 1 بر 1 رضایت دادند تا در ضربات پنالتی تیم فارس با نتیجه 4 بر 3 ایلام را مغلوب و کاپ قهرمانی را به شیراز ببرد.

تیم های تهران و زنجان نیز قبل از بازی نهایی در دیدار رده بندی این مسابقات به مصاف یکدیگر رفتند تا در این دیدار تیم تهران با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را مغلوب کرد و عنوان سومی این رقابت ها را بدست آورد.

رقابت‌های فوتسال بانوان قهرمانی المپیاد ایرانیان با شرکت 13 تیم در گرمسار برگزار شده است.