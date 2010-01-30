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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۸

فارس قهرمان رقابتهای فوتسال بانوان المپیاد ایرانیان شد

فارس قهرمان رقابتهای فوتسال بانوان المپیاد ایرانیان شد

سمنان - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال بانوان فارس قهرمان مسابقات فوتسال بانوان سومین المپیاد ایرانیان در شهرستان گرمسار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، دیدار نهایی مسابقات فوتسال بانوان سومین المپیاد ایرانیان عصر جمعه بین تیم های فارس و ایلام در گرمسار انجام و تیم فارس با برتری در ضربات پنالتی به عنوان قهرمانی این رقابتها دست یافت.

در دیدار نهایی و در وقت قانونی دو تیم ایلام و فارس به نتیجه مساوی 1 بر 1 رضایت دادند تا در ضربات پنالتی تیم فارس با نتیجه 4 بر 3 ایلام را مغلوب و کاپ قهرمانی را به شیراز ببرد.

تیم های تهران و زنجان نیز قبل از بازی نهایی در دیدار رده بندی این مسابقات به مصاف یکدیگر رفتند تا در این دیدار تیم تهران با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را مغلوب کرد و عنوان سومی این رقابت ها را بدست آورد.

رقابت‌های فوتسال بانوان قهرمانی المپیاد ایرانیان با شرکت 13 تیم در گرمسار برگزار شده است.

کد مطلب 1026084

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