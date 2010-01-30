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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

سعیدی:

عده‌ای دچار انحراف سیاسی شده‌اند/ 3 معیار برای حفظ انقلاب

عده‌ای دچار انحراف سیاسی شده‌اند/ 3 معیار برای حفظ انقلاب

سمنان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز متاسفانه عده‌ای دچار انحراف سیاسی شده‌اند و در دام دشمن قرار گرفته‌اند که باید با توجه به بیانات رهبری به آغوش ملت باز گردند.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام علی سعیدی شامگاه جمعه در گردهمایی علما، ائمه جمعه و جماعات و روحانیون مستقل و طرح هجرت شهرستان شاهرود گفت: انقلاب اسلامی ایران برگرفته از رهبری حکیمانه معمار کبیر انقلاب شکل گرفته است و امروز ملت ایران با هوشیاری خود در حفظ این انقلاب و دستاوردهای آن می‌کوشند.

وی افزود: مقاومت و ایستادگی در مقابل اهداف دشمنان و پایداری در تمامی صحنه‌ها زمینه پیروزی ملت ایران را در این 30سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی رقم زده است.

به گفته وی، ملت ایران با هوشیاری، بصیرت و آگاهی در مقابل حرکتهای شوم دشمن ایستاده و دوست و دشمن نظام و انقلاب را به خوبی شناخته است.

وی از حضور مردم در راهپیمایی نهم دی ماه به عنوان حماسه ای ملی و ماندگار یاد کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران حاصل خون هزاران شهید است و هم اکنون ادامه راه امام خمینی (ره) و شهدا و محافظت از اصل این انقلاب وظیفه ما است.

سعیدی یاد آور شد: معیارهای امروز ما برای حفظ انقلاب پایبندی به ولایت فقیه، قانون اساسی و فرامین امام راحل است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مردم با شناخت آرمان‌های رهبری در مقابل زورگویان زمان ایستادگی کردند و به پیروزی رسیدند.

وی با بیان اینکه تهدیدات زیادی برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران وجود دارد، افزود: شناخت راه‌های مقابله با این تهدیدات برای مردم جامعه لازم است.

به گفته وی، مردم، رهبری و اسلام ازعوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی است و رهبری الهی در پیروزی انقلاب نقش اساسی و تاثیر گذار داشته است.

حجت الاسلام علی شکری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این گردهمایی نقش برجسته مبلغان در برپایی آیین های مذهبی ماه های محرم و صفر و ایام دهه فجر را تشریح کرد.

کد مطلب 1026088

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