به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام علی سعیدی شامگاه جمعه در گردهمایی علما، ائمه جمعه و جماعات و روحانیون مستقل و طرح هجرت شهرستان شاهرود گفت: انقلاب اسلامی ایران برگرفته از رهبری حکیمانه معمار کبیر انقلاب شکل گرفته است و امروز ملت ایران با هوشیاری خود در حفظ این انقلاب و دستاوردهای آن میکوشند.
وی افزود: مقاومت و ایستادگی در مقابل اهداف دشمنان و پایداری در تمامی صحنهها زمینه پیروزی ملت ایران را در این 30سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی رقم زده است.
به گفته وی، ملت ایران با هوشیاری، بصیرت و آگاهی در مقابل حرکتهای شوم دشمن ایستاده و دوست و دشمن نظام و انقلاب را به خوبی شناخته است.
وی از حضور مردم در راهپیمایی نهم دی ماه به عنوان حماسه ای ملی و ماندگار یاد کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران حاصل خون هزاران شهید است و هم اکنون ادامه راه امام خمینی (ره) و شهدا و محافظت از اصل این انقلاب وظیفه ما است.
سعیدی یاد آور شد: معیارهای امروز ما برای حفظ انقلاب پایبندی به ولایت فقیه، قانون اساسی و فرامین امام راحل است.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مردم با شناخت آرمانهای رهبری در مقابل زورگویان زمان ایستادگی کردند و به پیروزی رسیدند.
وی با بیان اینکه تهدیدات زیادی برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران وجود دارد، افزود: شناخت راههای مقابله با این تهدیدات برای مردم جامعه لازم است.
به گفته وی، مردم، رهبری و اسلام ازعوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی است و رهبری الهی در پیروزی انقلاب نقش اساسی و تاثیر گذار داشته است.
حجت الاسلام علی شکری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این گردهمایی نقش برجسته مبلغان در برپایی آیین های مذهبی ماه های محرم و صفر و ایام دهه فجر را تشریح کرد.
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