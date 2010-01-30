به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام علی سعیدی شامگاه جمعه در گردهمایی علما، ائمه جمعه و جماعات و روحانیون مستقل و طرح هجرت شهرستان شاهرود گفت: انقلاب اسلامی ایران برگرفته از رهبری حکیمانه معمار کبیر انقلاب شکل گرفته است و امروز ملت ایران با هوشیاری خود در حفظ این انقلاب و دستاوردهای آن می‌کوشند.

وی افزود: مقاومت و ایستادگی در مقابل اهداف دشمنان و پایداری در تمامی صحنه‌ها زمینه پیروزی ملت ایران را در این 30سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی رقم زده است.

به گفته وی، ملت ایران با هوشیاری، بصیرت و آگاهی در مقابل حرکتهای شوم دشمن ایستاده و دوست و دشمن نظام و انقلاب را به خوبی شناخته است.

وی از حضور مردم در راهپیمایی نهم دی ماه به عنوان حماسه ای ملی و ماندگار یاد کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران حاصل خون هزاران شهید است و هم اکنون ادامه راه امام خمینی (ره) و شهدا و محافظت از اصل این انقلاب وظیفه ما است.

سعیدی یاد آور شد: معیارهای امروز ما برای حفظ انقلاب پایبندی به ولایت فقیه، قانون اساسی و فرامین امام راحل است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مردم با شناخت آرمان‌های رهبری در مقابل زورگویان زمان ایستادگی کردند و به پیروزی رسیدند.

وی با بیان اینکه تهدیدات زیادی برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران وجود دارد، افزود: شناخت راه‌های مقابله با این تهدیدات برای مردم جامعه لازم است.

به گفته وی، مردم، رهبری و اسلام ازعوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی است و رهبری الهی در پیروزی انقلاب نقش اساسی و تاثیر گذار داشته است.

حجت الاسلام علی شکری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این گردهمایی نقش برجسته مبلغان در برپایی آیین های مذهبی ماه های محرم و صفر و ایام دهه فجر را تشریح کرد.