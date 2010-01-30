اذعان آمریکا به ناتوانی در تهیه پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "پی جی کرولی" روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود به پاریس و لندن گفتگوهای سازنده ای را با دیگر کشورها درباره برنامه هسته ای ایران انجام داده است.

وی در ادامه با اشاره به تصمیم کنگره آمریکا به منظور تصویب لایحه اعمال تحریم های جدید علیه ایران و با بی اعتنایی به همکاری شفاف تهران با بازرسان بین المللی انرژی هسته ای گفت: کنگره اهداف ما را درک می کند و به همین منظور به تلاشهای خود برای تصویب اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران ادامه می دهیم.

کرولی در ادامه افزود که آمریکا به تلاشهای خود برای تغییر موضع ایران در قبال برنامه هسته ای خود ادامه می دهد و ایالات متحده در این راستا از جامعه بین الملل کمک می گیرد.

هیلاری کلینتون همچنین روز جمعه در پاریس از فشارهای گسترده علیه چین در زمینه تایید تحریم بنزین ایران خبر داد.

اظهارات مقامات آمریکایی در حالی بیان می شود که اخیرا اتاق بازرگانی آمریکا به کنگره این کشور درباره افزایش تحریم ها علیه ایران و تاثیرات منفی و مخرب آن بر اقتصاد آمریکا هشدار داده است.

اتاق بازرگانی آمریکا اخیرا گفته است: تحریم های پیشنهاد شده بر تلاش های آمریکا با متحدینش در حوزه های حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی تاثیر سوء خواهد گذاشت و می تواند اقدام متحد علیه ایران را به بن بست و ناامیدی بکشاند.