کارخانه سیمان بدره بعد از پنج سال در نقطه صفر/ کارخانه سیمان مهران بلاتکلیف

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در پایان ماه آبان سال جاری، جشن دو برابر شدن تولید سیمان در کشور طی چهار سال گذشته را برگزار و اعلام کرد بر اساس برنامه افزایش ظرفیت تولید سیمان در کارخانه‌های کشور به 76 میلیون تن و رسیدن تعداد کارخانه‌های سیمان از 58 به 61 کارخانه تا اسفند ماه سال جاری میزان سالانه سیمان تولیدی به 72 میلیون تن خواهد رسید.

این در حالی است که در حال حاضر به‌ خاطر کشش پایین بازار داخلی بیش از 30 درصد از ظرفیت تولید سیمان کشور خالی است و فقط بخشی از بازارهای صادراتی این بخش فعال است.

ناهماهنگی تولید و ظرفیت که موجب افزایش قیمت تمام‌ شده‌ سیمان شده، کاهش حاشیه سود کارخانه‌های این بخش را نیز در پی داشته است. در همین حال و در حالی که مجوز راه‌اندازی چندین کارخانه سیمان نیز صادر شده است اما بسیاری از این کارخانه‌ها بدون سرمایه‌گذاری رها شده است.

نمونه‌ آن کارخانه سیمان شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام است که سرمایه‌گذار ندارد و هیچ کار عملیاتی بعد از چند سال در آن انجام نشده است.

احداث کارخانه سیمان مهران نیز که تا حدودی وارد فاز اجرایی شده است به دلیل مشکلات مالی و نبود سرمایه در گردش با مشکلات متعددی مواجه است که دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی بعد از چند سال نیست.

همچنین کارخانه سیمان شهرستان دهلران نیز دارای کمبود سرمایه است و هرچند نسبت به دیگر کارخانه‌های سیمان از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار است اما باز هم با مشکلات مالی مواجه است.

ساخت کارخانه سیمان بخش بدره هم پس از چهار سال هنوز در حد نصب یک تابلو است و این کارخانه هم در انتظار یک سرمایه‌گذار است.

وضعیت کارخانه سیمان بدره از سایر کارخانه های استان ایلام بدتر است چرا که در نقطه صفر است و تنها به نصب یک تابلو که بعد از پنج سال زنگ زده است در محل آن بسنده شده است.

عکس تزئینی است

استان ایلام در شهرستانهای مختلف دچار معضلی به نام بیکاری فزاینده است که شاید در دیگر نقاط در حد مشکل باشد اما در ایلام معضلی جانکاه است که تبعات اجتماعی بسیار ناگواری دارد.

بی شک مصوبات استانی بارقه های امیدی در دلهای مردم ایلام و سایر نقاط کشور ایجاد کرده و در صورت تحقق این مصوبات آنها قدر مسئولان کشور را بیش از پیش خواهند دانست.

راه اندازی کارخانه های سیمانی که در شهرستانهای مختلف ایلام نام برده شد می تواند تحولی اساسی در بخش اشتغال استان ایلام ایجاد کند ضمن آنکه ظرفیتهای خالی سیمان کشور را نیز پر خواهد شد.

نماینده مردم ایلام گفت: روند اجرای کارخانه سیمان بخش بدره از توابع استان ایلام بعد از پنج سال در نقطه صفر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح شنبه در بازدید از کارخانه سیمان بدره اظهار داشت: این کارخانه به دلیل نبود سرمایه گذار بعد از پنج سال در نقطه صفر است.

وی بیان داشت: مسئولان بخش تلاشی برای پیدا کردن سرمایه گذار انجام نداده اند و به دلیل نبود زیرساختهای لازم سرمایه گذاران کمتر برای سرمایه گذاری در این نقطه رغبت دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه تابلوی کارخانه سیمان بدره بعد از این مدت زنگ زده است، خاطرنشان کرد: این زنگ زدگی خود از عدم توجه مسئولان حکایت دارد.

ناحیه صنعتی بدره نیز در نقطه صفر است

عزتی عنوان کرد: ناحیه صنعتی بخش بدره که یکی از مصوبات دیگر دولت بوده است، بعد از حدود سه سال در نقطه صفر است.

این مسئول با بیان اینکه این بخش از بیکاری مفرط رنج می برد، بیان کرد: تسریع در انجام پروژه های مهم برای بخش بدره ضروری است و بی شک می تواند مشکل اشتغال منطقه را حل کند.

وی یادآور شد: جاده شهرستان دره شهر به ایلام که از بخش نیز عبور می کند، هنوز دارای مشکلات است و تسریع در روند اجرایی این جاده نیز با توجه به عبور تانکرهای نفتکش ضروری است.

بخش بدره در 80 کیلومتری جنوب شرقی شهر ایلام قرار دارد و دارای بیش از 15 هزار نفر جمعیت است. بدره به لحاظ صنعتی از محرومترین نقاط استان محروم ایلام است.