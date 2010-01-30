9 میلیارد ریال برای اکتشافات و فرآوری معدنی در کوه زر دامغان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، محمد مسعود سمیعی نژاد عصر جمعه در جریان سفر به استان سمنان از معادن کوه زر و کارخانه فرآوری طلا منطقه کوه زر در ۱۵۰ کیلومتری دامغان بازدید کرد.

مطالعات برای اکتشاف طلا و فیروزه در معدن کوه زر چند سالی است که در حال انجام است و وجود طلا و فیروزه در وسعت ۲۴ کیلومتر مربعی معدن کوه زر قطعی است که با همکاری بخش خصوص نیز تاکنون ۱۰ میلیارد ریال برای انتقال شبکه برق و نصب تجهیزات خاک برداری و جداسازی فلزات سنگین در این معدن هزینه شده است.

معادن کوه زر دامغان در جنوب شهرستان دامغان و در منطقه محروم واقع شده است که برآورد قطعی ذخایر این معادن پنج میلیون و 600 هزار تن کان سنگ و پلاستر است که عیار کان سنگ 1.2 گرم در تن و پلاستر سه دهم گرم در تن است .

ظرفیت استخراج از این معادن سالانه 200 هزار تن است و در زمان تاسیس کارخانه هشت میلیارد و 220 میلیون ریال سرمایه گذاری در این منطقه صورت گرفته است.

کمبود آب و نقدینگی از مشکلات استخراج از معدن طلا و فیروزه کوه زر دامغان است.

معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن همچنین در نشستی با صاحبان معادن دامغان بعد از بازدید از معادن این شهرستان و شنیدن مشکلات و خواسته های صاحبان معادن گفت: راه اندازی واحد کک سازی راهکار رفع مشکل نقدینگی معادن زغال سنگ البرز شرقی طزره است.

سمیعی نژاد افزود: تاکنون سه شرکت، آمادگی خود را برای سرمایه گذاری، تامین زغال سنگ و راه اندازی واحد کک سازی در معادن زغال سنگ البرز شرقی طزره اعلام کرده اند.

معاون وزیر صنایع و معادن افزایش ۵۰ درصدی قیمت زغال سنگ و جلوگیری از واردات زغال سنگ را کمک به افزایش نقدینگی معادن زغال سنگ کشور اعلام کرد و افزود: وزارت صنایع و معادن برای خرید ماشین آلات استخراج، فرآوری و کنسانتره تسهیلاتی با کارمزد تا ۱۰ درصد پرداخت می کند.

محمدرضا البرزی فرماندار دامغان و حجت الاسلام حسن ملک محمدی نماینده این شهرستان در مجلس نیز با یادآوری موقعیت ممتاز شهرستان دامغان از نظر وجود معادن مختلف، احیا و رفع کمبود نقدینگی معادن، بازاریابی محصولات معدنی و رفع مشکل کارگران معدن را خواستار شدند.