رحیم ممبینی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان مجلس انتقادات شدیدی از اعتبار 38 تا 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندکردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده مطرح کرده‌اند و پیش بینی این رقم را خلاف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانسته‌اند؟ گفت: بحث خلاف قانون مطرح نیست بلکه دولت پیشنهادی در این باره ارائه کرده است که دلایل کارشناسی نیز برای آن دارد.

وی افزود: دوستان ‌می‌گویند در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سقف درآمدی از این محل مشخص شده، این در حالی است که در گذشته هم چندین مورد قانون خاص وجود داشته ولی بنا به دلایل و استدلالهایی که بوده، دولت در بودجه سنواتی پیشنهادات جدیدی مطرح کرده است.

ممبینی پیشنهاد کردن را "خلاف قانون" ندانست و تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی هم این حق و اختیار را دارد که این پیشنهاد را بپذیرد و تصویب کند و هم با آن مخالفت کند.

بازتوزیع یارانه‌ها

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه دولت بر روی رقم اعتبار هدفمندکردن یارانه‌ها نظر دارد، گفت: در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها، مسئله بازتوزیع یارانه‌ها، مهم است زیرا اعتبارات بازتوزیع باید عدد مناسبی باشد تا دهکهای جامعه به شکل مناسبی از آن بهره‌مند شوند.

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا در این باره گفته است: در بودجه سال آینده حدود 40 هزار میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت پیش بینی شده است.

رضا عبداللهی اظهار داشته است: مصوبه مجلس به منظور پیش بینی درآمد هدفمند کردن یارانه ها در بودجه حداقل 10 هزار میلیارد تومان و سقف آن 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

در همین حال، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهارداشته است:‌ مجلس برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سال اول حداکثر 20 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و چنانچه دولت بیش از این مبلغ در نظر داشته باشد مجلس آن را کم خواهد کرد.

وی افزوده است: دولت نمی تواند بیش از آنچه که مجلس مصوب کرد در نظر بگیرد و از نظر مجلس بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای اجرا شدن این لایحه در سال اول قابل قبول نیست.

مصباحی مقدم تاکید کرده است: هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس و در کمیسیونهای مجلس سقف این بودجه در حد قانون یعنی همان 20 هزار میلیارد تومان تعیین خواهد شد چرا که مجلس نمی خواهد شروع اصلاح قیمتها خیلی بالا باشد چرا که در آن صورت رشد تورم به همراه خواهد داشت.

همچنین احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد درآمد 40هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها را لجبازی غیرمنطقی دولت ارزیابی کرده و گفته است: مجلس قطعاً اجازه اصلاح قیمتها بیش از سقف قانون را نخواهد داد، ضمن اینکه با این شرایط اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به مصلحت نمی‌دانیم.

در تبصره 3 ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که اخیرا رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده، آمده است: قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین شود که برای مدت یکسال حداقل مبلغ 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر مبلغ 20 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آید.