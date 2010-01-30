صنایع چوبی آمل در آستانه سقوط از فوتسال دسته یک کشور قرار گرفت

احسان محبوبی راد صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل از شکست سنگین و دور از انتظار خارج از خانه این تیم برابر نماینده ارومیه انتقاد کرد و از خطر و تهدید سقوط تیم صنایع در مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور نیز ابراز نگرانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: تیم صنایع چوبی محبوبی آمل شامگاه جمعه در هفته دوازدهم مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور میهمان تیم سپاه ارومیه بود و در پایان با نتیجه 4 بر 2 مغلوب میهمان ارومیه ای خود شد.

وی افزود: تیم صنایع چوبی در این دیدار بر خلاف بازی های گذشته بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشت اما در نتیجه گیری موفق عمل نکرد.

مدیرعامل تیم صنایع چوبی محبوبی آمل تصریح کرد: در این دیدار تیم سپاه ارومیه در نیمه نخست 2 بر 1 از تیم صنایع پیش افتاد و با همین نتیجه دو تیم به رختکن رفتند.

محبوبی راد ادامه داد: تیم صنایع چوبی که احساس می شد بازیکنان در نیمه مربیان به خود آمده چند موقعیت گلزنی خلق کردند و توانستند بازی را به تساوی بکشانند.

مدیرعامل تیم صنایع چوبی محبوبی آمل با بیان اینکه بازیکنان تیم صنایع چوبی قبل از این دیدار هم قسم شدند تا این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارند، گفت: متاسفانه این بار تیم صنایع چوبی در نتیجه گیری موفق نشد و موقعیت خود را در جدول متزلزل کرد.

محبوبی راد با اشاره به اینکه این تیم برای ماندن در فوتسال دسته یک کشور دو بازی دیگر پیش رو دارد و باید در هر دو بازی آینده پیروز شود، افزود: بازی هفته آینده تیم صنایع برابر تیم شهروند بابل دیگر نماینده مازندران در مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور است که برای تیم ما حکم مرگ و زندگی دارد.

تیم صنایع چوبی محبوبی آمل با این شکست با هفت امتیاز همچنان در مکان آخر جدول هشت تیمی گروه شمال مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور قرار دارد.

تیم صنایع چوبی محبوبی آمل به همراه شهروند بابل نمایندگان مازندران درمسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور هستند.