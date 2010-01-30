حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درباره شخصیت والای امام رضوان الله علیه حرف و سخن بسیار زیاد است، چرا که این شخصیت دارای زوایای بسیار و ابعاد وجودی مختلف است. رشد الهی که امام داشته کاملا قابل بحث است اما زمانی که می خواهیم به اندیشه، عمل، اخلاق، سیاست، فرهنگ و اقتصاد امام بپردازیم باید شخصیت جامعی را در نظر بگیریم.

وی افزود: امام تنها فقیه، مفسر و تاریخدان نیست؛ امام یک سیاستمدار قوی ، جامعه شناس ، مردم شناس دقیق و روان شناس متبحر است، در علوم مختلف وارد بوده و در حد اجتهاد، نظریه پردازی ، عرفان، کلام و علوم بسیار توانمند و سرآمد بودند، لذا بازخوانی اندیشه امام بازخوانی اندیشه نبوی و علوی و بازخوانی قرآن است.

موسوی هوایی استدلال کرد: با ذکر سند می توان ثابت کرد که صحیفه نور امام یا آیه قرآن است، یا روایت است، یا جمع بندی آیات و روایات، یا تاریخ و یا جمع بندی سیره اهل بیت عصمت و طهارت بوده و خارج از اینها نیست. تمام این کتاب به اصل، اصول ، مبانی زیربنایی و ارکان دینی ارجاع یافته است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: هرچه ما در بازخوانی این شخصیت تلاش کنیم بشریت را از منجلاب بی معنویتی ، ناهنجاری ها، ناامنی ها، جنگها و بی وفایی ها نجات می دهیم. اندیشه امام نجات بخش بشریت است چرا که اندیشه امام اندیشه اسلام و قرآن است و به زبان معاصر و ساده بیان شده و تمام صحبتهای ایشان نشأت گرفته از این مقولات است.

وی با اشاره به انتشار کتابهای موضوعی از سخنرانی ها و مکتوبات امام از سوی مرکز نشر آثار امام خمینی(ره)گفت: وقتی این دسته بندی ها صورت گرفته مشخص می شود که مباحث طرح شده از سوی امام به قدری جامع و عمیق هستند که راهگشا تلقی می شوند. زمانی که بخشهایی از سخنرانی های امام از صدا و سیما پخش می شود مخاطب احساس می کند این صحبتها متعلق به زمان حال است.

سید جواد موسوی هوایی یادآور شد: دنبال کردن اندیشه امام به معنای دنبال کردن اندیشه حق است و به واقع حق مطلق است و نمی توان اندیشه های امام را نسبی دانست و تفسیر و به روز کردن آن می تواند از سوی مقام معظم رهبری، ولی فقیه زمان ، صورت بگیرد تا ما درک کنیم که وظیفه امروز ما نسبت به اندیشه های امام چیست، مقام معظم رهبری هم از سخنان امام نقل قول می کنند چرا که این اندیشه ها بسیار واضح بوده و درک دینی و سیاسی مردم ما بسیار بالا است و می توانند مسیر حق و باطل را از یکدیگر تشخیص دهند.

وی گفت: ما بازخوانی اندیشه های امام را بازخوانی اسلام می دانیم و زنده نگاه داشتن روح اسلامی و انقلابی در مردم خود می دانیم و اطمینان داریم که این اندیشه ها نجات بخش جامعه، منطقه و جهان خواهد بود و این اتفاق دیر یا زود رخ می دهد چنانکه آثار آن نیز نمایان شده است.