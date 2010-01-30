مصوبات هیئت دولت در بخش آموزشهای فنی وحرفه ای ایلام اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمیدرضا خانپور صبح شنبه در جمع خبرنگاران اعلام داشت: در دور اول دو مصوبه بوده که یکی از آنها احداث مرکز تخصصی و دو منظوره شهرستان ایوان بود که با اعتباری بیش از یک میلیارد و 600 میلیون تومان در کمتر از یکسال به بهره برداری رسید و یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز کشور است .

وی بیان داشت: تجهیز و به روز رسانی مراکز استان نیز از مصوبات دور اول بود که با مساعدت استاندار و معاونت برنامه ریزی و حمایت سازمان، اجرایی و عملیاتی شد و بسیاری از کارگاه های آموزشی استان به علم روز تجهیز شدند.

این مسئول با اشاره به اینکه در دور دوم سفر، احداث مرکز ارتقاء مهارت نیروی کار شهرک صنعتی ایلام و احداث خوابگاه، سلف سرویس و امور اداری شهرستان آبدانان بوده است، خاطرنشان کرد: این پروژه ها با یک میلیارد و 600 میلیون تومان در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: احداث مرکز شیروان و چرداول و سنجش مهارت ایلام نیز در حال اجراست و در صورت تامین اعتبار تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهند رسید .

وی بیان داشت: یکی دیگر از مصوبات، آموزش کسب و کار و کارورزی فارغ التحصیلان استان بود که با همکاری اداره کل کار و امور اجتماعی استان اجرایی شده است .