بافتهای فرسوده حاشیه برج قابوس بهسازی می شود

سید منصور باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: وزیر مسکن با تخصیص اعتباری بالغ بر 37 میلیارد و 500 میلیون ریال برای پرداخت 250 فقره وام 150میلیون ریالی برای حاشیه نشینان این شهرستان موافقت کرد.

وی اظهار داشت: همچنین وزیر مسکن با اجرایی شدن مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی موافقت کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری گنبد با اختصاص اعتبار راهبردی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای انجام مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی که مرحله سوم آن در حال اجراست، اعلام آمادگی کرد.

باقری درخصوص مطالعات بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و پیرامون برج قابوس که مطالعات مرحله دوم طرح آن در دست اجراست، افزود: هدف از انجام این مطالعات، برنامه ریزی برای جلوگیری از ایجاد و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط است.

شهردار گنبد کاووس بیان داشت: از دیگر موضوعاتی که در سفر وزیر مسکن مطرح شد، بررسی اشکالات طرح جامع و تعویق تهیه طرح تفضیلی است که پیگیریهای آن درحال انجام است.

شهر گنبد کاووس با 130 هزار نفر جمعیت در شرق گلستان واقع شده است.