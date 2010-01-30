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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

بافتهای فرسوده حاشیه برج قابوس بهسازی می شود

بافتهای فرسوده حاشیه برج قابوس بهسازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: شهردار گنبد کاووس گفت: بافتهای فرسوده حاشیه برج قابوس که به بلندترین برج آجری جهان معروف است، در این شهر بهسازی و نوسازی می شود.

سید منصور باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: وزیر مسکن با تخصیص اعتباری بالغ بر 37 میلیارد و 500 میلیون ریال برای پرداخت 250 فقره وام 150میلیون ریالی برای حاشیه نشینان این شهرستان موافقت کرد.

وی اظهار داشت: همچنین وزیر مسکن با اجرایی شدن مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی موافقت کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری گنبد با اختصاص اعتبار راهبردی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای انجام مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی که مرحله سوم آن در حال اجراست، اعلام آمادگی کرد.

باقری درخصوص مطالعات بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و پیرامون برج قابوس که مطالعات مرحله دوم طرح آن در دست اجراست، افزود: هدف از انجام این مطالعات، برنامه ریزی برای جلوگیری از ایجاد و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط است.

شهردار گنبد کاووس بیان داشت: از دیگر موضوعاتی که در سفر وزیر مسکن مطرح شد، بررسی اشکالات طرح جامع و تعویق تهیه طرح تفضیلی است که پیگیریهای آن درحال انجام است.

شهر گنبد کاووس با 130 هزار نفر جمعیت در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1026107

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