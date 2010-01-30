مازندران میزبان ششمین المپیاد ورزشی وزارت نفت شد

زهرا محمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: ششمین المپیاد ورزشی سراسری فرزندان پسر کارکنان وزارت نفت از 15 بهمن ماه مصادف با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر به میزبانی شرکت ملی نفت ایران در مجموعه رفاهی آموزشی نفت محمودآباد برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این المپیاد که با نظارت دفتر ورزش وزارت نفت برگزار می شود، مسابقات در هشت رشته شنا، والیبال، تکواندو، فوتسال، بسکتبال، پینگ پنگ، تنیس خاکی و کشتی آزاد تا 19 بهمن ماه پیگیری می شود.

محمدی فر افزود: مراسم اختتامیه این رقابتها 19 بهمن ماه با حضور مسئولان ورزشی وزارت نفت در سالن اجتماعات مجموعه رفاهی و آموزشی صنعت نفت محمودآباد برگزار می شود.

وی با تاکید بر توجه به جوانان و حمایت از پرداختن قشر جوان به ورزش و تاثیرگذاری این مهم در کاهش مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دستیابی به تحقق شعار توسعه ورزش همگانی از اصحاب رسانه خواست نسبت به پوشش مناسب المپیاد ورزشی وزارت نفت اهتمام جدی تری داشته باشند.