  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

محمدی فر خبر داد:

مازندران میزبان ششمین المپیاد ورزشی وزارت نفت شد

مازندران میزبان ششمین المپیاد ورزشی وزارت نفت شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی دفتر ورزش وزارت نفت از برگزاری ششمین المپیاد ورزشی سراسری فرزندان پسر کارکنان این وزارتخانه در 15 بهمن ماه در محمودآباد مازندران خبر داد.

زهرا محمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: ششمین المپیاد ورزشی سراسری فرزندان پسر کارکنان وزارت نفت از 15 بهمن ماه مصادف با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر به میزبانی شرکت ملی نفت ایران در مجموعه رفاهی آموزشی نفت محمودآباد برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این المپیاد که با نظارت دفتر ورزش وزارت نفت برگزار می شود، مسابقات در هشت رشته شنا، والیبال، تکواندو، فوتسال، بسکتبال، پینگ پنگ، تنیس خاکی و کشتی آزاد تا 19 بهمن ماه پیگیری می شود.

محمدی فر افزود: مراسم اختتامیه این رقابتها 19 بهمن ماه با حضور مسئولان ورزشی وزارت نفت در سالن اجتماعات مجموعه رفاهی و آموزشی صنعت نفت محمودآباد برگزار می شود.

وی با تاکید بر توجه به جوانان و حمایت از پرداختن قشر جوان به ورزش و تاثیرگذاری این مهم در کاهش مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دستیابی به تحقق شعار توسعه ورزش همگانی از اصحاب رسانه خواست نسبت به پوشش مناسب المپیاد ورزشی وزارت نفت اهتمام جدی تری داشته باشند.

کد مطلب 1026110

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها