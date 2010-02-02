دندانهای کودکان ایرانی خرابتر از استاندارد جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایلی که باعث می شود مردم کشور کمتر تمایل به استفاده از خدمات دندانپزشکی داشته باشند گران بودن این خدمات است. به طوری که دکتر حسین حصاری مدیرکل اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت نیز با تایید این موضوع گفته است: با توجه به گران بودن خدمات دندانپزشکی، وزارت بهداشت بر روی موضوع پیشگیری به ویژه در کودکان تاکید دارد.

دندان کودکانی که در سنین دو تا پنج سالگی صبحانه نمی ‌خورند در مقایسه با کودکانی که هر روز صبحانه می ‌خورند تقریبا چهار برابر بیشتر مبتلا به پوسیدگی می شود.

تحقیقات وزارت بهداشت نشان می دهد که 60 درصد از کودکان 12 ساله‌ کشور دندان پوسیده دارند و به طور متوسط هر کودک 12 ساله ایرانی حدود دو دندان پوسیده دارد.

مدیرکل اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های این وزارتخانه به منظور پیشگیری از خرابی دندانهای کودکان ایرانی گفته است هر کودک به طور میانگین بیش از پنج دندان شیری خراب دارد.

حصاری با اشاره به برنامه های وزارت بهداشت در بحث پیشگیری از خرابی دندانهای کودکان در کشور اجرای این برنامه ها را در قالب آموزش، پیشگیری و درمان، برای کودکان به ویژه آن دسته از دانش آموزانی که دندانهای خراب دارند، اعلام کرده است.



مصرف زیاد مواد قندی و شکلات و شیرینی در بین کودکان ایرانی و عدم مسواک زدن برخی از بچه ها باعث شده که روند خرابی دندانها در دوران کودکی آغاز شود و در دوران جوانی اغلب این جمعیت دارای دندانهای خراب هستند. به طوری که مدیرکل اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت معتقد است که مصرف بیش از 6 بار مواد قندی در روز باعث افزایش خرابی دندانها می شود.

بر اساس نتایج یکی از تحقیقات وزارت بهداشت که در چند سال گذشته انجام شده است 52 درصد دندانهای سه ساله‌ ها و حدود 90 درصد دندانهای 6 ساله ‌ها، 90 درصد دندانهای شیری و دائمی 9 ساله‌ ها و حدود 60 درصد دندان دائمی 12 ساله ‌های کشور پوسیده است. این در حالی است که شاخص پوسیدگی دندان برای سه ساله‌ ها 1.9، برای 6 ساله ‌ها پنچ، برای 9 ساله ‌ها که برای دندانهای شیری و دائمی محاسبه می‌‌شود 0.9 و برای 12 ساله‌ ها حدود دو درصد است.

هرچند گفته می شود که شاخص پوسیدگی دندان ایران نسبت به کشورهای دیگر بالا نیست اما باید در نظر داشت که آمار بسیاری از کشورهای جهان در بخش شاخص دندان پرکرده بیشتر هستند و این نشان می ‌‌دهد که آنها توانسته‌اند پوسیدگی دندان افراد را به موقع درمان کنند.

مدیرکل اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت از توزیع دهان شویه‌ ها در مدارس به عنوان یکی دیگر از برنامه های وزارت بهداشت در بحث سلامت دندان کودکان کشور خبر داده و عنوان داشته که امسال نیز طبق روال سالهای گذشته معاینات دهان و دندان، بخشی از پرونده غربالگری بیماریهای دانش آموزان بدو ورود به مدرسه و مقاطع راهنمایی و دبیرستان است.