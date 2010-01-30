دادگاه رسیدگی به اتهامات 16 متهم اغتشاشات روز عاشورا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتهامات متهمان این پرونده ها که همگی آنان در زمان حاضر در بازداشت بسر می برند در پنج مورد محاربه و افساد فی الارض و در سایر موارد اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب می باشد.

این کیفرخواستها با استناد به گزارش ماموران، اقاریر صریح متهمان و تحقیقات تکمیلی در مورد متهمان یاد شده و سوابق آنان صادر شده است.

نماینده مدعی العموم در ابتدای این جلسه در مقدمه کیفرخواستهای دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص متهمان یاد شده گفت: پیروزی انقلاب اسلامی به­ عنوان یک حرکت و رسالت الهی پایان بخش سلطه نظام استعماری غرب در جمهوری اسلامی ایران و طلیعه حیات سیاسی ملتی آزاده و سرفراز سرآغاز دشمنی­ها و اقدامات خصمانه­ای بود که با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی دنبال می­شد.

دشمنان قسم خورده که طی 30 سال عمر با برکت جمهوری اسلامی از اقدامات براندازانه خود ازطریق عملیات تروریستی، درگیریهای مسلحانه خیابانی، جنگ تحمیلی و تحریم­های گسترده در همه زمینه ها طرفی نبسته بودند، به زعم خود انتخابات دهم ریاست جمهوری و فضای غبار آلود ناشی از انحرافات فاحش برخی احزاب و سیاسیون و همچنین زمینه تردید به وجود آمده از سکوت برخی خواص و افراد عافیت طلب را فرصتی برای پیگیری اهداف سوء خود علیه مردم و جمهوری اسلامی ایران تلقی کردند.

آنها با بکارگیری تمامی ظرفیتها و امکانات خود ازجمله بسیج رسانه­ها و شبکه های ماهواره­ای از طریق تلاش برای تداوم فضای تردید و ناامیدی در کشور اهداف خود را در قالب تئوری ها و چارچوبهای جنگ نرم دنبال کردند.

برای مثال "موسسه بروکینگز" بعنوان یکی از موسسات پژوهشی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی آمریکا چند ماه قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری گزارشی با عنوان «راهکارهای آمریکا درقبال انتخابات دهم ریاست جمهوری» دراختیار دستگاه­های اطلاعاتی- امنیتی این کشور قرار می­دهد.

در این گزارش «طرح براندازی نرم» به ­عنوان بهترین و مناسب ترین راهکار آمریکا برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است که این مسیر کمترین هزینه­ها را به دنبال دارد.

هدف اصلی این طرح براندازی نظام اسلامی ایران و ایجاد حکومتی است که بیشترین همراهی را با منافع آمریکا داشته باشد.

در این طرح مهم­ترین مشکلات آمریکا در راستای براندازی نرم عبارتند از:

1 – نظام اسلامی ایران به علت پشتوانه­های قوی مردمی و پشت سر گذاشتن همه بحرانها از جمله جنگ، انزوای بین­المللی، بی­ثباتی و حملات تروریستی ، همچنان بسیار مستحکم است.

2 - حمایت آمریکا از جریانات برانداز داخلی، موجبات نفرت بیشتر مردم ایران از آمریکا را فراهم می­سازد.

3 - جمهوری اسلامی به لحاظ مبانی دینی و مشروعیت مردمی قادر است که طرح ها و اقدامات براندازانه داخلی و خارجی را به خوبی خنثی کند.

در همین رابطه سازماندهی آشوبها و اغتشاشات و بهره برداری از آنها خصوصا در روز عاشورا از جمله طرحها و اقداماتی بود که در دستور کار دشمنان انقلاب قرار گرفت که در این راستا حضور طیفهای مختلف از جمله جریانات سکولار، گروهکهای ضد انقلاب، سلطنت­طلبها، منافقین و فرقه ضاله بهائیت و عده ای فریب خورده در روز عاشورا از نکات بارزی است که اهداف آشکار و پنهان دشمنان و گروهک­های ضد انقلابی برای ضربه زدن به نظام را نشان می­دهد.

بنابراین جای تعجب نیست نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس پس از اغتشاشات روز عاشورا، ضمن تحسین اقدام اغتشاشگران، بر لزوم بکارگیری بیشتر آمریکا از فضای مجازی برای براندازی (ج.ا.ا) سخن گفته و به این ترتیب نقش بیگانگان بویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را در اغتشاشات برملا کرد.

از همین رو دشمنان انقلاب اسلامی که قبل و پس از انتخابات تمامی امکانات و توانایی های خود را برای ایجاد تزلزل در اسلامیت و اصل ولایت فقیه بسیج کرده بودند، تلاش کردند ضربه اساسی را به زعم خود در روز عاشورا بر نظام وارد سازند که با حضور به موقع ملت بزرگوار ایران، این توطئه خنثی شد.

نگاهی به واکنشهای دشمنان انقلاب اسلامی پس از اغتشاشات روز عاشورا نشان می دهد که آنها در صدد بودند از طرق ذیل به اهداف شوم خود برسند که به فضل الهی در این زمینه ناکام ماندند.

این اهداف عبارت بودند از:

- حمایت از ساختار شکنی در روز عاشورا توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی، کشورهای اروپایی، سازمانها و نهادهای وابسته به آنها.

- القای ناتوانی نظام در برخورد با اقدامات براندازانه اغتشاشگران.

- افزایش مخالفت­ها و القای سقوط نظام پس از عاشورا.

- تشدید اقدامات ساختارشکنانه علیه نظام اسلامی.

- یک مردم به حضور در آشوبها و اغتشاشات.

دشمنان برای رسیدن به اهداف یاد شده تلاش کردند با حضور منافقین، سلطنت­طلبها و سایر گروهکها به صورت سازمان یافته و افراد فریب خورده و ناآگاه در آشوب ها و اغتشاشات روز عاشورا ، به مقدسات اسلامی تعرض نمایند.

بعلاوه تعداد قابل توجهی از گروه های منحرف که از طریق سیستم مجازی با یکدیگر ارتباطات محفلی داشتند ، به همراه عناصر فرقه ضاله بهائیت که برای فتنه انگیزی در روز عاشورا مستقیماً به سران فرقه در اسرائیل وصل و توسط آنها هدایت می­شدند ، در دسته جات سه الی نفره ، قبل از اغتشاشات روز عاشورا با استقرار در مکانهای خاص و تهیه پلاکاردها و بنرهای اهانت­آمیز علیه نظام و مقدسات اسلامی، در صدد بودند تا به خیال باطل خود کار نظام اسلامی را در این روز یکسره نمایند.

از همین رو درحالی که عزاداران حسینی در روز عاشورا در تکیه­ها و مساجد مشغول سوگواری بودند، عوامل گروهک های منافقین ، سلطنت طلب ها ، فرقه ضاله بهائیت و سایر گروهک های ضد انقلابی و غیرقانونی ، با هلهله و سوت و کف ، ضمن اهانت به مقدسات، ضرب و شتم ، هتک حرمت و توهین به عزاداران حسینی (ع) و مامورین انتظامی، با قصد مقابله با نظام ، مرتکب جرایم مهمی مانند محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور شدند و حتی از انجام جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و احتراق ، تخریب و اتلاف اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام اسلامی دریغ ننمودند.

در این زمینه علاوه بر عوامل سایر گروهکهای ضد انقلابی ، منافقین دستگیر شده در روز عاشورا نیز اعتراف کرده اند که برای ایجاد ناامنی ، آشوب و اغتشاش ، تجمعات و تظاهرات غیرقانونی ، به بهانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن، به کرات در مقراین گروهک ملحد و محارب در عراق و سایر کشورهای اروپایی آموزش ترور و آشوب دیده اند.

آنها همچنین در اقاریر خود اعتراف کردند ضمن جاسوسی و جمع آوری اطلاعات ، در تمامی تجمعات ضد انقلابی، آشوبها و اغتشاشات حضور فعال داشته و برای اقداماتی از قبیل بمب گذاری ، ترور و انتساب آن به نظام ، نصب تراکتهای تبلیغاتی، شعار نویسی ، تخریب و به آتش کشیدن اموال اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف ایجاد نارضایتی در بین مردم و کسبه به صورت سازمان یافته ماموریت داشته اند و در همین رابطه فیلم های صحنه های درگیری، آشوب و اغتشاشاتی را که خود به وجود آورده بودند در اختیار عناصر و سرپلهای نفاق در خارج از کشور و عوامل اطلاعاتی دشمن و شبکه های معاند خارجی قرار داده اند.

لذا با استناد به کیفرخواستهای صادره که مستند به تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده، گزارش مامورین، اقاریر متهمان و محتویات پرونده ها و ارتکاب اعمال مجرمانه متهمان در روز عاشورا است ، از ریاست محترم دادگاه تقاضای مجازات درباره آنان می شود.

این گزارش حاکیست نماینده مدعی العموم در ادامه کیفرخواست هر یک از متهمان را که حاوی اتهامات آنان است، بطور جداگانه قرائت خواهد کرد.