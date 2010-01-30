نظام مهندسی صنایع نساجی باید راه اندازی شود

تقی گرجی نیا در حاشیه برگزاری دومین نمایشگاه نساجی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نساجی و صنایع وابسته آن گسترده ترین خانواده های صنعتی کشور محسوب می شوند.

مدیر عامل صندوق توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران اظهار داشت: عده ای معتقد هستند صنعت نساجی از بین رفته است اما من خلاف این را مدعی هستم و برای اثبات آن همت لازم است که در جوانان و صنعتگران کشور موجود است.

گرجی نیا با اشاره به اینکه در دو سال اول دهه 50 صادرات نساجی ما بیش تر از نفت بود، تصریح کرد: باید تمام تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور از مسیر هم اندیشی حرکت کنند تا با برگزاری نشست های کارشناسی و کاربردی به بازارهای هدف داخلی و جهانی نزدیک تر شویم.

وی اتخاذ تصمیم برای مقابله با رکود آتی بازار را مهم دانست و افزود: طبعا طرح هدفمندی یارانه ها یعنی حذف انرژی ارزان قیمت از سبد هزینه های تولید که در پیش گرفتن استراتژی همسو با طرح می تواند از التهاب مضاعف بر پیکره صنعت پیشگیری کند.

مدیر عامل صندوق توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران گفت: این صندوق در نظر دارد با طرح تحقیقاتی علل رکود تولید و نحوه تغییرات سهم بندی صنعت نساجی در تقابل با سایر صنایع از صادرات غیر نفتی و دلایل آن و همچنین راهکار افزایش سهم صادراتی محصولات نساجی را در غالب اتاق فکر مورد بررسی قرار دهد.

گرجی نیا به توافقات و فعالیتهای زیر ساختی صندوق توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در خارج کشور اشاره و عنوان کرد: اعزام هیئتهای تجاری، راه اندازی مرکز دائمی تجاری ایرانیان در ترکمنستان و تاجیکستان و عقد قرار داد با بخش خصوصی کشور ترکیه برای احیای برخی واحدهای کارخانه ای با هدف گسترش روابط تجاری ایران و حضور قوی در بازارهای هدف صادراتی از عمده فعالیتهای این مجموعه است.

وی بازارشناسی مبتنی بر ضروریات اقلیمی و فرهنگ شناسی ملل را از نکات استراتژی در صادرات محصولات نساجی دانست و خاطرنشان کرد: فعالیتهای فردی در بازار هدف با صعوبت بدست می آید و ما در مجموعه صندوق توسعه صادرات با محوریت تجمیع توانمندی ها و با در نظر گرفتن تصمیمات استراتژی وبهره گیری از مساعدت دستگاه های دولتی خدمات توسعه ای برای صادرات را مهیا می کنیم.