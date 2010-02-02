مرگ سه قلاده خرس در منطقه حفاظت شده دنا

دبیر کانون غیردولتی سبز فارس که در منطقه حفاظت شده دنا فعالیت می کند در گفتگو با خبرنگار مهر منطقه حفاظت شده دنا را یک منطقه از دست رفته دانست و گفت: در اوایل پائیز از طریق منابع و محیط بانان محلی مطلع شدیم سه قلاده خرس کشته شده و حتی وحوش "کل" و "بز" و "پازن" مورد هجوم و کشتار قرار گرفته اند.

بهمن ایزدی علت نابسامانی منطقه حفاظت شده دنا را نبود مدیریت واحد بر منطقه دانست و افزود: به نظر می رسد بی توجهی به منطقه حفاظت شده دنا باعث افول این منطقه بکر شده و حتی زمین خواران به سمت آن هجوم آورده و دارند زمینها را با تغییر کاربری به باغ و اراضی کشاورزی تبدیل می کنند.

با این حال مدیرکل اداره حفاظت از محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در مورد وضعیت نابسامان منطقه حفاظت شده دنا به خبرنگار مهر گفت: 73 درصد از منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگلیویه و بویراحمد است و بستن پاسگاه و کشتار وحوش منطقه را به شدت تکذیب می کنم. چرا که پایش حیات وحش در منیطقه روزانه و مستمر است و هیچ گزارشی در این زمینه ارائه نشده است.

جلیل بادام فیروز همچنین به بخشهای دیگر منطقه حفاظت شده دنا در استانهای دیگر اشاره کرد و افزود: 24 درصد از این منطقه حفاظت شده در استان اصفهان است گه بخش شمال شرقی را شامل می شود و چند درصد باقی مانده در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است که نیازمند توجه بیشتر از سوی همکاران است.

این مقام مسئول در محیط زیست کهگلیویه و بویراحمد به حمله خرسها به باغداران منطقه اشاره و تاکید کرد: به جز حمله هیچ گزارشی مبنی بر کشتار خرسها در منطقه گزارش نشده چرا که الان خرسها در خواب زمستانی هستند و در مورد حمله خرسها نیز آسیبی به مردم و این حیوانات وارد نشده است.

همچنین محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست ایران در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر بی توجهی به منطقه حفاظت شده دنا گفت: باید توجه بیشتری به لحاظ ساختاری به این منطقه شود که علاوه بر تقویت ساختار مدیریتی، منطقه دنا نیازمند اختصاص بودجه و نیروی انسانی بیشتری است.