شهروند بابل مکان دوم جدول فوتسال دسته یک کشور را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهروند بابل شامگاه جمعه در هفته دوازدهم مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور در سالن ورزشی سردار سجودی این شهر میزبان تیم سایپای اردبیل بود که در پایان با نتیجه 3 بر 2 مغلوب میهمان اردبیلی خود شد.
در این دیدار تیم شهروند بابل که با حمایت تماشاچیان خود از حریف اردبیلی پیش افتاد اما این پیروزی دوام چندانی نیافت و نتیجه بازی در تعجب همگان با شکست نماینده بابل همراه بود.
در این دیدار بازیکنان تیم شهروند بابل در هر دو نیمه بازی اشتیاق فراوانی به گل زنی داشتند که در این دیدار موفقیت نسبی داشتند.
بازیکنان تیم شهروند در نیمه دوم مسابقه موقعیت های گلزنی زیادی بر روی دروازه حریف تبریزی خود داشتند اما مهاجمان این تیم دقت کافی را در ضربات پایانی نداشتند.
تیم شهروند بابل با این شکست خانگی 18 امتیازی باقی ماند و به مکان چهارم جدول رده بندی گروه شمال مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور نزول کرد.
تیم شهروند بابل در هفته جاری در این مسابقات در آمل به دیدار تیم صنایع چوبی محبوبی آمل می رود.
مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور در دو گروه شمال و جنوب کشور در حال برگزاری است.
تیم های شهروند بابل و صنایع چوبی محبوبی آمل به عنوان نمایندگان مازندران در گروه هشت تیمی مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور حضوردارند.
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