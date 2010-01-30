تمایل ترکیه به ازسرگیری میانجیگری میان رژیم اسرائیل و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "احمد داود اوغلو" با اعلام این مطلب گفت : در صورت موافقت اسرائیل و سوریه ترکیه میانجیگری میان دمشق و تل آویو را آغاز می کند.

داوداوغلو در ادامه با انتقاد از عملکرد رژیم صهیونیستی گفت : حمله اسرائیل به غزه در سال 2008 باعث شد تا امکان رسیدن به صلح از بین برود.

وزیر امورخارجه ترکیه در ادامه افزود : سوریه اخیرا اعلام کرده که حاضر است مذاکرات را از همان نقطه ای که قطع شده آغاز کند. اما دیدگاه های مختلفی در این باره در اسرائیل وجود دارد بطوری که برخی از اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو با از سرگیری مذاکرات با سوریه موافق و برخی دیگر مخالف هستند.

داوداوغلو ادامه داد : اگر ما یک اراده سیاسی را برای انجام مذاکره از جانب هر دوی آنها مشاهده کنیم آنگاه ترکیه نیز از این اقدام حمایت کرده و میانجیگری را آغاز می کند.

بر اساس این گزارش، اختلافات زیادی در رژیم صهیونیستی در مورد از سرگیری مذاکرات با سوریه وجود دارد بطوری که عده ای با اصل این موضوع مخالف بوده، عده ای با میانجیگری ترکیه مخالف بوده و خواستار حضور فرانسه به عنوان میانجی در مذاکراه با سوریه هستند و عده ای نیز خواهان انجام مذاکرات بصورت مستقیم و بدون حضور میانجی با سوریه هستند.