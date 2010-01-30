علی معمری که تیمش به دلیل حضور در رقابت‎های قهرمانی باشگاه‏های جهان سه هفته دیرتر از دیگر تیم‎ها فصل جاری مسابقات لیگ برتر را آغاز کرد و در حال حاضر هم در رده چهارم جدول رده‎بندی به سر می‎برد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از همان 8 ماه پیش که حرکت تیمی خود را آغاز کردیم، اهدافی را در نظر گرفته بودیم که تا به امروز به بخش عمده ای از آن دست یافته ایم و کاملا امیدوار نسبت به تحقق مابقی آن هم هستیم چراکه بازی های به صورت پلی آف پیگیری خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر تاثیرات مثبت برگزاری دیدارهای پلی آف تصریح کرد: با برگزاری دیدارهای این مرحله همه تیم‎ها به یک اندازه می‎توانند برای رسیدن به نتیجه حتی قهرمانی امیدوار باشند. چون فاکتور شانس کاملا از بین می‎رود و فقط تیمی که حقش باشد به نتیجه می‎رسد.

سرمربی تیم والیبال پیکان یادآور شد: چند سال پیش تیم پروجا در رقابت‎های دوره‎ای باشگاه‎های ایتالیا عنوان هشتم را به دست آورد اما در پایان مسابقات مرحله پلی‎آف قهرمان شد. این نمونه بارزی است از اینکه عملکرد تیم‎ها در دیدارهای رفت و برگشت نمی‎تواند ملاکی برای تعیین وضعیت نهایی آنها باشد.

وی با اشاره به اینکه پیکان با ترکیبی کاملا متفاوت نسبت به سال‎های پیش، با صرف هزینه‎ای کمتر از همیشه و همچنین بدون یار خارجی در رقابت‎های لیگ برتر 88 شرکت کرد، ادامه داد: صعود به مرحله پلی‎آف هدف اصلی تیم است اما نمی‌خواهیم به عنوان یک تیم معمولی به این مرحله راه یابیم. چگونگی پیشروی پیکان باید مانند پروجا چند سال پیش باشد با این تفاوت که باید به عنوان یکی از سه تیم اول راهی پلی‎آف شود.

معمری با تاکید بر اینکه جذب بازیکن خارجی برای تیم پیکان منتفی است، خاطرنشان کرد: البته بعد از مصدومیت همزمان رحمان داودی، آرش کمالوند و امین معمری به این فکر بودیم که نیروی خارجی جذب کنیم. اما واقعیت غیرقابل انکار است. به نظر من بازیکنان ذخیره تیمم به مراتب بهتر از خارجی‌ها هستند. آنها فقط به کمی فرصت و توجه نیاز دارند تا میزان کارایی خود را بالاتر ببرند.

سرمربی تیم والیبال پیکان در پایان اظهارداشت: اگر تیمم از آخرین رده جدول خود را به رده چهارم رسانده است به خاطر صمیمت و یکدلی تمام بازیکنان و مربیان است. این مهم ترین عامل در موفقیت تیمی پیکان است.