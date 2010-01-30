علی معمری که تیمش به دلیل حضور در رقابتهای قهرمانی باشگاههای جهان سه هفته دیرتر از دیگر تیمها فصل جاری مسابقات لیگ برتر را آغاز کرد و در حال حاضر هم در رده چهارم جدول ردهبندی به سر میبرد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از همان 8 ماه پیش که حرکت تیمی خود را آغاز کردیم، اهدافی را در نظر گرفته بودیم که تا به امروز به بخش عمده ای از آن دست یافته ایم و کاملا امیدوار نسبت به تحقق مابقی آن هم هستیم چراکه بازی های به صورت پلی آف پیگیری خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر تاثیرات مثبت برگزاری دیدارهای پلی آف تصریح کرد: با برگزاری دیدارهای این مرحله همه تیمها به یک اندازه میتوانند برای رسیدن به نتیجه حتی قهرمانی امیدوار باشند. چون فاکتور شانس کاملا از بین میرود و فقط تیمی که حقش باشد به نتیجه میرسد.
سرمربی تیم والیبال پیکان یادآور شد: چند سال پیش تیم پروجا در رقابتهای دورهای باشگاههای ایتالیا عنوان هشتم را به دست آورد اما در پایان مسابقات مرحله پلیآف قهرمان شد. این نمونه بارزی است از اینکه عملکرد تیمها در دیدارهای رفت و برگشت نمیتواند ملاکی برای تعیین وضعیت نهایی آنها باشد.
وی با اشاره به اینکه پیکان با ترکیبی کاملا متفاوت نسبت به سالهای پیش، با صرف هزینهای کمتر از همیشه و همچنین بدون یار خارجی در رقابتهای لیگ برتر 88 شرکت کرد، ادامه داد: صعود به مرحله پلیآف هدف اصلی تیم است اما نمیخواهیم به عنوان یک تیم معمولی به این مرحله راه یابیم. چگونگی پیشروی پیکان باید مانند پروجا چند سال پیش باشد با این تفاوت که باید به عنوان یکی از سه تیم اول راهی پلیآف شود.
معمری با تاکید بر اینکه جذب بازیکن خارجی برای تیم پیکان منتفی است، خاطرنشان کرد: البته بعد از مصدومیت همزمان رحمان داودی، آرش کمالوند و امین معمری به این فکر بودیم که نیروی خارجی جذب کنیم. اما واقعیت غیرقابل انکار است. به نظر من بازیکنان ذخیره تیمم به مراتب بهتر از خارجیها هستند. آنها فقط به کمی فرصت و توجه نیاز دارند تا میزان کارایی خود را بالاتر ببرند.
سرمربی تیم والیبال پیکان در پایان اظهارداشت: اگر تیمم از آخرین رده جدول خود را به رده چهارم رسانده است به خاطر صمیمت و یکدلی تمام بازیکنان و مربیان است. این مهم ترین عامل در موفقیت تیمی پیکان است.
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