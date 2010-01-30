جمع آوری هشت میلیارد ریال زکات محصولات کشاورزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری صبح شنبه در نخستین همایش منطقه ای زکات در شهر خضری افزود: در سال گذشته بالغ بر 227 میلیون تومان زکات در سطح استان جمع آوری شده است.

وی به نحوه شکل گیری ستاد احیای زکات در استان اشاره کرد و بیان داشت: از سال 1384 این ستاد با حضور امام جمعه شهرستان (رئیس) استاندار (نائب رئیس) و مدیرکل کمیته امداد به عنوان دبیر ستاد تاسیس شده است.

اکبری اضافه کرد: از ابتدای تاسیس تاکنون تعداد 76 پروژه عمرانی شامل مجتمع های فرهنگی، حسینیه ها، غسالخانه، کتابخانه، خانه عالم تاسیس و به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در بسط و توسعه فرهنگ صدقه و انفاق بیان کرد: یکی از مهمترین اهداف و رسالتهای کمیته امداد حضرت امام (ره) اعتمادسازی، توسعه مشارکتهای مردمی، توانمندسازی خانواده های تحت پوشش و خودکفایی آنان بوده و در این مسیر موفقیتهای چشمگیری را کسب کرده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در پایان کمک به امنیت اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و در نهایت دلبستگی مردم به نظام را از جمله دستاوردهای این نهاد در طول دوران انقلاب شکوهمند اسلامی ذکر کرد.

امام جمعه بیرجند نیز در این همایش ستون خیمه انسانیت را عقل و خرد دانست و گفت: جهت گیرى کلى انسان در زندگى باید همواره بر رعایت تقوا و بکارگیری از قدرت اندیشه و تفکر در اجرای اوامر و نواهی الهی بوده و لذا قرآن کریم انسان هایی را مشمول پلیدی می داند که از قدرت اندیشه و تفکرشان به درستی بهره نگرفته اند.

حجه الاسلام علی رضایی بیرجندی اساس و بنیان زندگی را بر پایه کسب خشنودی پروردگار عنوان کرد و افزود: پرداخت زکات یکی از واجبات مالی و عبادی است که در نظام اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و دستاوردهای مهمی برای اهل ایمان در پی داشته است.

امام جمعه بیرجند یادآور شد: تزکیه نفس از گناه و پلیدی، خودخواهی وسایر رذایل اخلاقی و همچنین رفع نیازهای مستمندان و جبران کمبودهای اقتصادی جامعه در راس این امر است و بنابراین زکات دهنده با انجام واجبات الهی شایستگی سعادت دنیا و آخرت را بدست خواهد آورد.