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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

آلودگی هوا نمادهای شهری را تهدید نمی‌کند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون محیط انسانی محیط زیست خراسان رضوی گفت: آلودگی هوای مشهد در شرایط مجاز است و نمادهای شهری را تهدید نمی‌کند.

حسین قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: آلودگی هوای مشهد معمولا به صورت غیر متمرکز است و شرایط عبور از مرز هشدار نیز به صورت لحظه ای در این شهر اتفاق می‌افتد.

معاون محیط انسانی محیط زیست خراسان رضوی اظهار داشت: بحث آلودگی نمادهای شهری تا کنون برای شهر مشهد ثبت نشده است و شاید استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی وترانزیتهای ریلی در این راستا مطلوب تعریف شود.

قادری افزود: در راستای کاهش آلودگی هوای شهر 12 ایستگاه سنجش آلودگی هوا، 11 عدد دکل هواشناسی و دو نمایشگر آلاینده‌های هوا با محوریت این اداره کل در شهر تعبیه شده است.

وی گره‌های ترافیکی در ساعات اوج ترافیک و تردد بیش از حد وسایل نقلیه شخصی را دو عامل مهم برای ورود هوا به شرایط ناسالم وهشدار دانست.

کد مطلب 1026124

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