گازرسانی به نیروگاهها در حال انجام است/ حجم مخازن 25 درصد افزایش یافت

حسن علیزاده در گفتگو با مهر گفت: علیرغم سردشدن هوا و افت دما، گازرسانی به نیروگاهها ادامه دارد، اگرچه اولویت در تامین گاز، با بخش خانگی است.

مشاور وزیر نیرو افزود: طبیعی است که در مواقع افت دما، تمرکز اصلی بر تامین گاز مورد نیاز بخش خانگی باشد، به همین منظور نیز امکان استفاده از سوخت مایع برای نیروگاهها فراهم شده تا در مواقع کمبود گاز بتوانند، از گازوئیل و مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده نمایند.

وی تصریح کرد: از اواخر تابستان سال گذشته تا امسال، مخازن نیروگاههای کشور پر شده است، این درحالی است که امسال نسبت به سال گذشته، حجم مخازن نیروگاههای کشور 25 درصد معادل یک میلیون مترمکعب اضافه شده است.

به گفته علیزاده، البته اضافه شدن حجم مخازن، همچنان ادامه دارد تا بتوان ضریب اطمینان تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها را افزایش داد. از سوی دیگر با توجه به تجربه وزارت نیرو در زمستان سال 86 که سرمای فراگیر، کشور را در بر گرفت و کار سوخت رسانی و حمل و نقل سوخت جایگزین به نیروگاهها با مشکل مواجه شد، اکثر نیروگاههای کشور به خط لوله سوخت مایع متصل شده اند.

وی اظهار داشت: اتصال نیروگاههای کشور به خط لوله انتقال فرآورده های نفتی به دلیل احتمال بروز مشکل در سرمای زمستان صورت گرفته است.

مشاور وزیر نیرو تاکید کرد: وزارت نیرو با قدرت و قوت برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها و تامین برق مطمئن برای مردم، در حال تلاش است.