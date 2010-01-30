565 میلیارد ریال برای توسعه راه های ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا سلیمانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان اعتبار در سال گذشته 820 میلیارد ریال بوده است .

سلیمانی با بیان اینکه 98 درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان دارای راه آسفالته هستند، افزود: طول راه های روستایی استان هزار و 768 کیلومتر است .

وی همچنین با اشاره به اجرای پنج هزار و 92 متر تونل در استان ایلام طی سالهای گذشته گفت: در طول این مدت هزار و 70 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

سلیمانی عنوان کرد: تونل پیامبر اعظم بین شهرستان ایلام و ایوان دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

این مسئول یادآورد شد: این تونل هشتمین تونل بزرگ کشور است.