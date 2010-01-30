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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

565 میلیارد ریال برای توسعه راه های ایلام اختصاص یافت

565 میلیارد ریال برای توسعه راه های ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان ایلام گفت: امسال 565 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی برای توسعه راه های استان ایلام اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا سلیمانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان اعتبار در سال گذشته 820 میلیارد ریال بوده است.

سلیمانی با بیان اینکه 98 درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان دارای راه آسفالته هستند، افزود: طول راه های روستایی استان هزار و 768 کیلومتر است.

وی همچنین با اشاره به اجرای پنج هزار و 92 متر تونل در استان ایلام طی سالهای گذشته گفت: در طول این مدت هزار و 70 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

سلیمانی عنوان کرد: تونل پیامبر اعظم بین شهرستان ایلام و ایوان دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

این مسئول یادآورد شد: این تونل هشتمین تونل بزرگ کشور است.

کد مطلب 1026126

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