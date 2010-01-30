به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین روز برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم فجر شش فیلم در سالن همایشهای برج میلاد روی پرده میروند.
طبقه سوم به کارگردانی بیژن میرباقری چهارمین فیلم این کارگردان است. فیلم روایت روابط و اتفاقاتی است که برای دو دختر در یک شب تا صبح اتفاق میافتد، فیلمنامه را میرباقری نوشته و تهیهکننده علیرضا قاسمخان است. مهناز افشار، پاشا رستمی، مسعود سخایی و مهرداد ضیایی بازیگران این فیلم هستند. "طبقه سوم" فردا ساعت 10 در سینمای برج میلاد روی پرده میرود.
طهران، تهران دوگانهای است که اپیزود اول آن با نام "تهران، روزهای آشنایی" به کارگردانی داریوش مهرجویی و "تهران، سیم آخر" به کارگردانی مهدی کرمپور مقابل دوربین رفت. این دو فیلم داستانهایی درباره تهران و سوابق تاریخی آن دارد. پانتهٱ بهرام، قربان نجفی، رعنا آزادیور، پرویز نوری و... بازیگران این فیلم هستند."طهران، تهران" را محمدعلی حسیننژاد تهیه کرده است. این فیلم ساعت 13 در سینمای برج میلاد روی پرده میرود.
پسر آدم، دختر حوا به کارگردانی رامبد جوان سومین فیلمی است که فردا یکشنبه در سالن همایشهای برج میلاد روی پرده میرود. فیلم داستان دو وکیل جوان است که با هم در یک دفتر کار میکنند و درگیریهایی دارند. مهناز افشار، حامد کمیلی، رامبد جوان، لیلا اوتادی و کیومرث ملک مطیعی بازیگران این فیلم کمدی هستند. "پسر آدم، دختر حوا" را سعید حاجیمیری تهیه کرده است.
حامد کمیلی و مهناز افشار در نمایی از "پسر آدم، دختر حوا"
نزدیکتر از آشنا به کارگردانی رضا سرکانیان فردا ساعت 18:30 روی پرده میرود. این فیلم در بخش مسابقه فیلمهای اول و دوم اکران میشود.داستان فیلم درباره زنی است که پس از سالها دوری به ایران برمیگردد. داریوش اسدزاده، رابعه مدنی، شقایف فراهانی و ... بازیگران این فیلم هستند.
خانواده ارنست به کارگردانی محسن دامادی فردا ساعت 20:30 در بخش مسابقه فیلمهای اول و دوم روی پرده میرود. امین زندگانی، لاله اسکندری و جمشید مشایخی بازیگران این فیلم هستند که داستانی اجتماعی دارد.
همبازی به کارگردانی غلامرضا رمضانی ساعت 22:30 در بخش خارج از مسابقه و نمایشهای ویژه بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر اکران میشود. نیکی کریمی و حمید فرخنژاد بازیگران اصلی این فیلم هستند که داستان خانوادهای است که فرزندشان تنها است و از پدر و مادرش میخواهد برای تنهایی او راه چارهای پیدا کنند. این فیلم در جشنواره کودک همدان اکران شده بود.
نظر شما