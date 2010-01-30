تله فیلم "چتر سفید" در مرحله تدوین متوقف شد

قاسمعلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل مسائل مالی این فیلم تلویزیونی در مرحله مونتاژ متوقف شده است. در حالی که عوامل زحمت زیادی برای این پروژه کشیدند و انصاف نیست به خاطر مسائل مادی کار بخوابد.

فیلم تلویزیونی "چتر سفید" به تهیه‌کنندگی محسن شایانفر و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه شده و در آن کیهان ملکی، علی دهکردی، سهیلا جبری، نسرین نکیسا، پانیذ اسماعیل‌زاده، حشمت هاشمی، پروانه احمدی و سعید یوسفی بازی کردند. مضمون این فیلم اجتماعی و درباره آلودگی هوا است.

عوامل این پروژه عبارتند از مهدی مجدوزیری مدیر تصویربرداری، رضا اردلان صدابردار، محسن صادقی‌نسب دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، بابک شعاعی طراح گریم، حسین عباسی مدیر تولید، آذر کتابی طراح صحنه و لباس و موسسه سینمایی دیدگاه مجری طرح.



