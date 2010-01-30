فتنه گران باید پاسخگوی ملت باشند/ وحدت مهمترین عامل دفع انحرافات است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمدرضا باهنر شامگاه گذشته درهمایش جامعه اسلامی مهندسین در سیرجان با اشاره به اینکه امروز داستان فتنه گران تمام شده است، گفت: مردم و مسئولان با هوشیاری در مقابل جریان فتنه ایستادند و امروز نیز وحدت و یکدلی مهمترین عامل در زمینه دفع انحرافات است.

وی گفت: کسانی که پس از انتخابات دست به فتنه گری زدند هزینه های سنگینی را به نظام تحمیل کردند که در این زمینه باید پاسخگوی ملت باشند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز کشور نیازمند تلاش و کوشش برای پیشرفت است و مسئولان اجرایی نیز با جدیت در این راستا کوشش می کنند.وی افزود: رمز موفقیت نظام اسلامی حضور فعال در همه صحنه های انقلاب است و این امر همچنان با هوشیاری مردم ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به پتانسیلهای بالقوه استان به خصوص در بحث معادن خواستار ایجاد چرخه تولید فولاد در استان کرمان شد.

باهنر گفت: معادن آهن استان کرمان از مهمترین منابع تامین سنگ آهن کشور هستند و دلیلی ندارد که در این استان کارخانه فولاد وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به مصوبه های هیئت دولت در خصوص ایجاد کارخانه های فولاد در استان خواستار راه اندازی این کارخانه ها شد.

نائب رئیس مجلس همچنین با اشاره به لزوم خصوصی سازی در کشور گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی دولت باید امور را به بخش خصوصی واگذار کند و در این میان نقش نظارتی داشته باشند.