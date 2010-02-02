تاکید امام جمعه مشهد بر توجه فرودگاههای کشور به نماز اول وقت

آیت الله سید احمد علم الهدی با اشاره به حادثه سقوط هواپیما در مشهد در هفته گذشته، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این هواپیما قبل از مشهد در اصفهان نشسته بوده و دقایقی به اذان صبح بدون توجه به درخواست مسافران زائر کربلا در هواپیما جهت اقامه نماز صبح پرواز می کند در حالیکه اگر 20 دقیقه برای نماز توقف می کرد امکان داشت مه در فرودگاه مشهد برطرف شده و این اتفاق نمی افتاد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه یعنی نظارت آنقدر ضعیف است که فردی با وجود آنکه برج مراقبت فرودگاه مشهد می گوید امکان نشستن نیست خلبان می گوید مسئولیت جان 170 نفر را ساده برعهده می گیرد اظهار داشت: در جامعه اسلامی حکومتی تشکیل دادیم و شعارمان این است، مکنتی که خدا به ما عطا فرموده است به برکت خون شهدا و بخاطر نماز است و این مسئله هنوز در فرودگاه‌های ما جا نیفتاده و در هنگام نماز پروازها به تاخیر نمی افتد.

آیت الله علم الهدی با تشکر از مدیریت قوی و عملکرد سریع مدیرکل فرودگاه‌ خراسان رضوی و پرسنل فرودگاه مشهد افزود: فعالیت ارزشمند این افراد موجب نجات جان زائران کربلا شد و این جای تقدیر و تشکر دارد و نمایندگان ما در مجلس باید این مسئله را مد نظر داشته باشند.

وی با اشاره به حادثه تصادف قطار مسافربری گفت: اینکه بگوییم این اتفاق به علت سرعت قطار روی داده است قبول کردنش ساده نیست باید پیگیری شود و برای مردم تبیین گردد که این سرعت برای چه بوده که نتیجه آن عزادار شدن هفت خانواده وابسته به ولایت شود.

امام جمعه مشهد با اشاره به وقایع اخیر کشور نیز گفت: همت، وفاداری، مقاومت و حضور ارزش مدار مردم در صحنه، جریانهای غیرارزشی و عوامل زیاده طلب و افزون‌خواه را با شکست مواجه کرد اما در این زمان برخی ازآنهایی که فکر می کنند برای خودشان موقعیت دست و پا کرده، و خسارت‌های موقعیتی خود را ترمیم کنند لذا در صدد ایجاد توطئه‌ای هستند که باید شما مردم بصیر باشید و نگذارید توطئه اجرا شود.