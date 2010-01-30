ارائه اینترنت پرسرعت توسط مخابرات/ رقیب شرکتهای PAP نیستیم

مهندس بهروز مشفقی در گفتگو با خبرنگار مهر ارائه اینترنت پرسرعت ADSL از سوی مخابرات را از سرویسهای جدید این شرکت نام برد و افزود: ارائه سرویس ADSL یکی از خدماتی است که شرکت مخابرات تهران به سرویسهای خود اضافه کرده است.

وی به نحوه ارائه این خدمات اشاره کرد و ادامه داد: واگذاری اینترنت پر سرعت ADSL از طریق ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری صورت می گیرد و پیشنهاد ما این است که مشترکان برای ثبت نام و دریافت سرویس ADSL از سیستم های غیر حضوری استفاده کنند چرا که نوبت دهی برای واگذاری این خدمات بهتر و قابل پیگری است.



مشفقی این اقدام شرکت مخابرات را در راستای خصوصی سازی دانست و اظهار داشت: با توجه به روند خصوصی سازی شرکت مخابرات، تصمیم گرفته شد شرکت مخابرات خدمات اینترنت پر سرعت را به مردم ارائه دهد. این اقدام می تواند بازار رقابتی ایجاد کند و مردم از منافع آن بهره مند شوند.



وی اضافه کرد: در این راستا شرکت مخابرات تهران تعداد زیادی پورت قابل واگذاری را در استان تهران آماده کرده است که به متقاضیان ارائه می شود. خدمات اینترنت پرسرعت در ماه جاری در مناطق 2 و 8 آغاز شده است و به زودی در سایر مناطق نیز ارائه می شود.

مدیرکل رایانه شرکت مخابرات استان تهران در خصوص نقش شرکتهای PAP در ارائه اینترنت پرسرعت به مهر گفت: شرکتهای PAP سرویسهایی که به مردم می دهد با همکاری مخابرات است زیرا این شرکتها برای ارائه خدمات خود از خطوط مخابراتی استفاده می کنند. همچنین این شرکتها پهنای باند خود را از مخابرات خریداری می کنند و فقط توزیع آن از طریق شرکتهای PAP انجام می شود.



مشفقی همچنین به تعرفه های اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات اشاره و خاطرنشان کرد: تعرفه هایی برای خدمات اینترنت ADSL در نظر گرفته شده است. طبق این تعرفه برای پهنای باند 128 کیلو بیت به صورت نامحدود ( unlimited) حدود 9 هزار و 600 تومان دریافت می شود.

وی با بیان اینکه خدمان اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات دارای انواع مختلف با سرعتهای مختلف است، یادآور شد: سرعت های بالاتر از 128 کیلو بیت نیز ارائه می شود.