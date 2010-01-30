تهران قهرمان رقابت های جودو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات 150 جودوکاردر قالب تیم هایی از 28 استان کشور به مدت دور روز در سالن شهید بهشتی مشهد به رقابت پرداختند که در نهایت تیم تهران با 3 طلا و یک برنز بالاتر از دیگر تیم ها جایگاه نخست را کسب کرد.

لرستان با 2 مدال طلا و یک برنز نایب قهرمان شد و خراسان رضوی با یک مدال طلا، یک نقره و 2 برنز سوم شد. تیم های اصفهان با یک طلا و 2 برنز و خوزستان با یک طلا چهارم و پنجم شدند.

نتایح کامل چهار وزن دوم این دوره از مسابقات به این شرح است:

وزن 55- کیلوگرم: 1- احسان بهرامیان از لرستان 2- محمد رستمی از گلستان 3- بهادر محرمی از قزوین و محمد پهلوانی از خراسان رضوی

وزن 60- کیلوگرم: 1- ناصر ناصری پور از خوزستان 2- سعید رضاییان از خراسان شمالی 3- سجاد بهرامی از چهار محال و بختیاری و قاسم نوری زاده از لرستان

وزن 66- کیلوگرم: 1- سعید مولایی از تهران 2- حسین رسول زاده از اردبیل 3- پیمان وظیفه شناس از گیلان و اسماعیل ابراری از مازندران

وزن 73- کیلوگرم: 1- امیرحسین خادمیان از تهران 2- حسن رسول زاده از اردبیل 3- رهام ساروج از اصفهان و مصطفی تقوی از خراسان رضوی