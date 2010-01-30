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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

نوری المالکی:

افکار طائفه ای خطر بزرگ برای نظام سیاسی عراق است

افکار طائفه ای خطر بزرگ برای نظام سیاسی عراق است

نخست وزیر عراق اظهار داشت که افکار طائفه ای و منافع حزبی خطرناکترین مسئله برای نظام سیاسی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، نوری المالکی روز گذشته اظهار داشت: کسانی که به آزادی و دموکراسی در عراق ایمان ندارند و همچنان دارای افکار طائفه ای و منافع حزبی هستند خطرناکترین چیزی است که نظام سیاسی عراق با آن مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: نظام سیاسی ادامه دارد و نیازمند تلاش های بسیار و درک و آگاهی و فرهنگ است و اگر چنین نیازهایی پاسخ داده شود می توانیم از نظام سیاسی صحبت کنیم اما اگر روند خرید و فروش مواضع سیاسی ادامه داشته باشد نمی توانیم شاهد یک نظام سیاسی [پایدار] در کشور باشیم.

مالکی در ادامه گفت: قدرت، در وحدت ملی نهفته است نه سلاح و ما توانستیم با پرهیز از خرید سلاح و توجه به ثروت عراق به بازسازی کشور روی بیاوریم.

کد مطلب 1026136

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