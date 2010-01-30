405 هزار گلستانی سود سهام عدالت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا صبح شنبه در جلسه کارشناسی ستاد سهام عدالت استان افزود: این رقم شامل 97 درصد مشمولان مرحله اول یعنی مددجویان سه نهاد حمایتی کمیته امداد، بسیجیان فاقد شغل و درآمد و بهزیستی، روستاییان و عشایر و فرهنگیان می شود.

وی اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح توزیع سهام عدالت تاکنون، بیش از یک میلیون نفر در استان به عنوان واجد شرایط شناخته شدند که از این حیث، گلستان جزو استانهای برتر کشور معرفی شده است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات شناسایی 10 هزار و 236 خانوار جدید مشمول دریافت سهام عدالت نیز مانند قالیبافان شهری، مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت پس از آزادی زندانیان، کارکنان سهام عدالت، فعالان قرآنی، کارکنان بنیاد تعاون صنایع زندانیان، کارکنان شهرداریها و زنان سرپرست خانوار بی بضاعت غیر شاغل شهری و کارکنان و مددجویان موسسات خیریه انجام شده و فرمهای تکمیلی اطلاعت آنها برای بررسی و صدور دعوتنامه دریافت سهام عدالت به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال شده است.

مهدوی نیا، از آغاز پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان بجز شهرستان گنبد از دهم بهمن ماه جاری خبر داد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان بیان داشت: سود سهام عدالت مشمولان مذکور براساس برنامه زمان بندی شرکتهای تعاونی سهام عدالت پرداخت می شود.

مهدوی نیا افزود: بازنشستگان و مستمری بگیران استان می توانند با در دست داشتن کارت ملی و مراجعه به شرکتهای تعاونی عدالت شهرستان خود، ضمن دریافت فیش سهام عدالت، مبلغ سود خود را از طریق بانکهای عامل کشاورزی و سپه دریافت کنند.