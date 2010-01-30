70 درصد موقوفات خراسان رضوی مربوط به عزاداری سیدالشهداء است

حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد در حاشیه مراسم اختتامیه چهارمین کنگره عاشورا پژوهی استانی در محل تالار نور اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مشهد قطب وقف ایران اسلامی است چرا که در هیچ جایی از کشور مجموعه موقوفات با این حجم عظیم را نداریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار داشت: سید الشهداء سرمایه های اعتقادی، فرهنگی، علمی وهنری را در دوره های مختلف تاریخی در ایران اسلامی به وجود آورده و با این کار به گسترش فرهنگ و الگوی ایرانی اسلامی وقف نیز پرداخته است.

حجت الاسلام گنابادی نژاد افزود: فلسفه خلقت چیزی جز معنا یافتن عبودیت بر روی زمین نیست و نهضت عاشورا یکی از مسیرهای الهی برای رسیدن به این عبودیت است.

وی تصریح کرد: خط سید الشهداء در جامعه ما پر طرفدار است وامام خمینی (ره) نیز به یاری نهضت عاشورا و الگو برداری از آن توانست مردم را به صحنه کشور بیاورد و انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تاکید کرد: یکی از اعتراضات امام خمینی (ره) به حاکمان پهلوی، قانون فروش موقوفات بود و از اولین اقدامات ایشان پس از پیروزی انقلاب ابطال این قانون است.

حجت الاسلام گنابادی نژاد گفت: ما هنوز در حفظ واحیای موقوفات با مشکلات زیادی مواجه ایم و حضور نخبگان و فعالان فرهنگی، علمی وهنری یکی از نیازمندی های احیای این سرمایه اهل بیت است.

وی افزود: تعداد مقالات چهارمین کنگره عاشورا پژوهی خراسان رضوی 150 عنوان مقاله بود که در مقایسه با سال پیش 45درصد افزایش داشت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: از امتیازات کنگره امسال نسبت به سالهای گذشه ارتقاء سطح علمی شرکت کنندگان و ایجاد سه بخش ویژه ی تجلیل از هیئتهای مذهبی، تجلیل از مداحان پیشکسوت استان و قدردانی از شعرای عصمت وطهارت است.