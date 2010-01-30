  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۳۴

70 درصد موقوفات خراسان رضوی مربوط به عزاداری سیدالشهداء است

70 درصد موقوفات خراسان رضوی مربوط به عزاداری سیدالشهداء است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: بالغ بر 70 درصد موقوفات خراسان رضوی مربوط به مراسم عزاداری سید الشهداء است و این به معنی تمکن مالی برای به اهتزاز در آوردن پرچم عزاداری امام حسین (ع) است.

حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد در حاشیه مراسم اختتامیه چهارمین کنگره عاشورا پژوهی استانی در محل تالار نور اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مشهد قطب وقف ایران اسلامی است چرا که در هیچ جایی از کشور مجموعه موقوفات با این حجم عظیم را نداریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار داشت: سید الشهداء سرمایه های اعتقادی، فرهنگی، علمی وهنری را در دوره های مختلف تاریخی در ایران اسلامی به وجود آورده و با این کار به گسترش فرهنگ و الگوی ایرانی اسلامی وقف نیز پرداخته است.

حجت الاسلام گنابادی نژاد افزود: فلسفه خلقت چیزی جز معنا یافتن عبودیت بر روی زمین نیست و نهضت عاشورا یکی از مسیرهای الهی برای رسیدن به این عبودیت است.

وی تصریح کرد: خط سید الشهداء در جامعه ما پر طرفدار است وامام خمینی (ره) نیز به یاری نهضت عاشورا و الگو برداری از آن توانست مردم را به صحنه کشور بیاورد و انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تاکید کرد: یکی از اعتراضات امام خمینی (ره) به حاکمان پهلوی، قانون فروش موقوفات بود و از اولین اقدامات ایشان پس از پیروزی انقلاب ابطال این قانون است.

حجت الاسلام گنابادی نژاد گفت: ما هنوز در حفظ واحیای موقوفات با مشکلات زیادی مواجه ایم و حضور نخبگان و فعالان فرهنگی، علمی وهنری یکی از نیازمندی های احیای این سرمایه اهل بیت است.

وی افزود: تعداد مقالات چهارمین کنگره عاشورا پژوهی خراسان رضوی 150 عنوان مقاله بود که در مقایسه با سال پیش 45درصد افزایش داشت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: از امتیازات کنگره امسال نسبت به سالهای گذشه ارتقاء سطح علمی شرکت کنندگان و ایجاد سه بخش ویژه ی تجلیل از هیئتهای مذهبی، تجلیل از مداحان پیشکسوت استان و قدردانی از شعرای عصمت وطهارت است.

کد مطلب 1026138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها