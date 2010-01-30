50 درصد خانه های بهداشت فرسوده است

دکتر رحمت الله حافظی با تاکید بر نوسازی خانه های بهداشت فرسوده در کشور به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بیش از 18 هزار خانه بهداشت در سراسر کشور فعال است که حدود 50 درصد آنها فرسوده است.

پیش از نیز وزیر بهداشت با اشاره به افزایش چند برابری تعداد تختها، خانه ‌های بهداشت و... در کشور طی چند سال گذشته خواستار ارتقای کیفیت خدمات در مراکز درمانی و بهداشتی شده بود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به فعالیت خانه های بهداشت در سراسر کشور گفت: در حال حاضر حدود 30 درصد از خانه‌های بهداشت نیز استیجاری هستند که می بایست برای این مشکل نیز چاره ای اندیشید.