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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

تکواندو نوجوانان جهان - مکزیک

قلم قرمز بر روی نام دو نوجوان / ترکیب نهایی معرفی می‌‎شود

قلم قرمز بر روی نام دو نوجوان / ترکیب نهایی معرفی می‌‎شود

با برگزاری رقابتهای انتخابی درون اردویی، نام دو تکواندوکار از لیست اردونشینان تیم نوجوانان ایران خارج خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین هفته از اردوی آماده سازی تیم منتخب نوجوانان ایران در حضور هادی ساعی مدیر تیم های ملی نوجوانان برگزار شد که در نهایت علی الفتی و علی صفرپور با شکست مقابل حریفان خود شانس ادامه حضور در اردوی آماده سازی را از دست دادند.

هم اکنون در اردوی تیم نوجوانان 17 تکواندوکار حضور دارند که در پایان هفته جاری ترکیب اصلی تیم حداکثر در 8 وزن مشخص خواهد شد.

برای سفر مکزیک فدراسیون از میان سه مربی تیم نوجوانان نام زوار (سرمربی) و برجی(مربی) تیم را در لیست اعزام قرار داده است که بسحاق دیگر مربی این تیم تصمیم دارد با هزینه شخصی این تیم را همراهی کند.

رقابتهای تکواندو نوجوانان جهان طی روزهای 14 تا 18 بهمن ماه در تیوجوانا مکزیک برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 1026140

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