22 هزار تن ماهیان گرمابی و سرآبی در گلستان تولید شد

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: براساس برنامه چهارم توسعه کشور، برای گلستان تولید 23هزار تن ماهیان گرمابی و دو هزار و 200 تن ماهیان سردابی پیش بینی شده بو که دربخش تولید ماهیان گرمابی حدود 97 درصد و ماهیان سردابی حدود 58 درصد و در مجموع حدود 86 درصد از پیش بینی های برنامه چهارم محقق شده است.

وی اظهار داشت: درحال حاضر سالانه حدود 13هزار تن انواع ماهیان گرمابی و سردآبی توسط آبزی پروران این استان تولید می شود که حدود 60 درصد آن در منطقه گنبدکاووس تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: منطقه گنبدکاووس دارای ظرفیت های زیادی در بخش های کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری است که استفاده از این ظرفیتها نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

پاسندی با اشاره به پتانسیلهای این منطقه تاکید کرد: روحانیون، شوراهای اسلامی و مسئولان باید با برنامه ریزی مناسب منطقه را برای جذب سرمایه گذاران آماده کنند.

مدیرکل شیلات گلستان عنوان کرد: سرمایه گذاری در این بخش سبب می شود تا ظرفیتهای بدون استفاده در این منطقه مورد بهره برداری قرار گیرد و این امر سبب می شود تا سطح رفاه زندگی مردم افزایش پیدا کند.

پاسندی، راه اندازی یک کارخانه بزرگ فرآوری و بسته بندی آبزیان را از نیازهای منطقه گنبدکاووس دانست و بر لزوم جذب سرمایه گذار برای تحقق این مهم تاکید کرد.

وی، راه اندازی دو مجتمع تولید شیلات در نواحی "دیگچه و آلاگل" را از جمله برنامه های شیلات گلستان برای گنبدکاووس ذکر کرد و گفت: این دو پروژه که در استان تصویب شده و طرح مطالعاتی یکی از آنها نیز درحال انجام است، در جریان سفر سوم هیئت دولت به گلستان نهایی خواهد شد.

مدیرکل شیلات گلستان همچنین با بیان اینکه 67 درصد آب بندان ها و 75 درصد مزارع پرورش ماهی استان در منطقه گنبدکاووس قرار دارد، بر لزوم توجه جدی به این منطقه برای افزایش ظرفیت تولید آن تاکید کرد.

وی همچنین از اختصاص دو میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار خشکسالی به نواحی آلاگل گنبدکاووس خبر داد و گفت: این اعتبار فقط در منطقه آلاگل جهت ایجاد برخی زیرساخت ها ازجمله اصلاح کانال انتقال آب مزارع پرورش ماهی این منطقه هزینه خواهد شد.