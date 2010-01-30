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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۷

زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون زبان انگلیسی پیشرفته اعلام شد

زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون زبان انگلیسی پیشرفته اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور زمان توزیع کارت و برگزاری چهل و پنجمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته Tolimo را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌ شنبه 13 بهمن ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار می ‌گیرد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون بتوانند با وارد کردن اطلاعات شامل شماره پرونده و کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی خود نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

چهل و پنجمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته روز جمعه 16 بهمن ماه به طور همزمان در 8 شهرستان مختلف کشور شامل شهرستانهای اصفهان، بابل، تبریز، تهران، شیراز، کرمان، رشت و مشهد برگزار خواهد شد.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را ارایه کند.

کد مطلب 1026145

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