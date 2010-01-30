انسان به ماه باز نخواهد گشت/ تلاش اوباما برای پایان پروژه بازگشت به ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مقامات کاخ سفید روز پنجشنبه تایید کرد ناسا در هفته آینده و زمانی که بودجه دولت پیشنهاد خواهد شد بودجه مازاد 5.9 میلیارد دلاری را برای پنج سال دریافت خواهد کرد که بخشی از این بودجه صرف افزایش طول عمر ایستگاه فضایی بین المللی تا سال 2020 شده و بخشی از آن به منظور جلب توجه شرکتهای خصوصی برای ساخت فضاپیماهای شخصی برای انتقال فضانوردان به ایستگاه پس از بازنشستگی شاتلها صرف خواهد شد.

پول موجود در بودجه ریاست جمهوری به اندازه ای نخواهد بود که بتواند پروژه بازگشت به ماه سازمان ناسا را که توسط جرج بوش پایه گذاری شد به اتمام برساند. به بیانی دیگر اوباما قصد دارد به این تلاش به ماه بازگشتن تلاشی که در حال حاضر 9.1 میلیارد دلار هزینه صرف آن شده است پایان بخشد.

جهت دهی به سازمان ناسا به مدت چند ماه و به منظور بررسی هیئت بررسی مستقل کاخ سفید معلق نگاه داشته شده است و تصمیم نهایی اوباما روز دوشنبه و همزمان با اعلام پیشنهاد بودجه سال 2011 به صورت رسمی اعلام خواهد شد. با این حال این مقام رسمی کاخ سفید متوقف شدن پروژه بازگشت به ماه جرج بوش را امری قطعی می داند که این اتمام نیز با اختصاص نیافتن بودجه به این پروژه رخ خواهد داد.

ساخت فضاپیماها با اهداف تجاری، افزایش 5 ساله طول عمر ایستگاه و افزایش انعطاف پذیری اکتشافات فضایی انسان که به معنی انجام ماموریتهای اکتشافی به اخترنماهای نزدیک زمین یکی از قمرهای مریخی و یا بازدیدی مختصر از کره ماه خواهد بود، گزینه های برتری هستند که جایگزین طرح بازگشت به ماه بوش خواهند شد.

به گفته "جان لوزدن" یکی از اعضای کمیته مشاور کمپین فضایی اوباما آنچه ماموریت بازگشت به ماه را از بین می برد افزایش طول عمر ایستگاه فضایی است و این به آن معنی است که برنامه بازگشت انسان به ماه تا سال 2020 میلادی از بین خواهد رفت زیرا امکان ادامه حیات ایستگاه در حالی که فضانوردان دوباره به کره ماه قدم می گذارند وجود نخواهد داشت اما با این حال اهمیت اکتشافات از بین نرفته و ماموریتها تحقیقاتی ناسا ادامه خواهند داشت.

بر اساس گزارش سی بی سی، برنامه بوش برای بازگشت به ماه در سال 2003 میلادی و پس از فاجعه فضاپیمای کلمبیا که منجر به مرگ هفت فضانورد ناسا شد، اعلام شد که در پی آن برنامه هایی به منظور ساخت کپسول اوریون و راکت آرس انجام گرفت. ناسا تا کنون 3.5 میلیارد دلار را صرف ساخت آرس و 3.7 میلیارد دلار را صرف ساخت اوریون کرده است و دیگر ماموریتهای کره ماه هزینه ای در حدود دو میلیارد دلار در بر داشته اند.