30 درصد پرونده های حل اختلاف گلستان در گرگان بررسی می شود

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، با بیان اینکه بیشترین حجم پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان را شهرستان گرگان تشکیل می دهد، افزود: روزانه 33 پرونده در شعب شورای حل اختلاف شهرستان گرگان از ابتدای سال جاری تاکنون تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 9 هزار پرونده در شعب شورای حل اختلاف مرکز استان تشکیل شده است که به طور میانگین ورود روزانه 33 پرونده را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: از پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف در این شهرستان بیش از 96 درصد پس از بررسی مختومه شده است.

به گفته جعفری، همچنین در این مدت بیش از 60 درصد پرونده های ورودی به محاکم قضایی این شهرستان به شعب شورای حل اختلاف گرگان وارد شده است.

معاون قضایی دادگستری گلستان بیان داشت: هم اکنون نزدیک به 65 شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی در این شهرستان فعال است.

جعفری گفت: گنبد و مینودشت بعد از گرگان بیشترین تعداد ورودی پرونده در سال جاری را دارند.