766 نامزد دیگر از حضور در انتخابات پارلمانی عراق منع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی اللامی" در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: اسامی این نامزدها فردا برای تایید نهایی در اختیار کمیته مستقل انتخابات عراق قرار می گیرد، تا در مورد آنها تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

وی در پاسخ به این سوال که علل حذف این 766 نامزد چه بوده است، تاکید کرد: ما در این زمینه بر اساس قانون هیئت بازخواست و عدالت (هیئت پاکسازی بعثی ها) عمل می کنیم و هیچ استثنایی نیز قائل نیستیم.

در همین حال "کریم التمیمی" از اعضای کمیته عالی مستقل انتخابات عراق با اشاره به رد صلاحیت نامزدهای برخی از جریان های سیاسی توسط هیئت بازخواست و عدالت، اظهار داشت: بسیاری از جریان ها مخالفتی با این مسئله نداشته اند و در صدد معرفی نامزدهای جایگزین برآمده اند.

وی افزود: از 511 نامزدی که تاکنون توسط هیئت بازخواست و عدالت رد صلاحیت شده اند، تنها 90 نامزد مخالفت خود را ارائه کرده و خواستار تجدیدنظر در این زمینه شده اند.

اخیرا 30 نامزد انتخابات پارلمانی عراق در پی مشکلات اخلاقی و 75 نامزد دیگر از حضور در انتخابات پارلمانی هفتم مارس (16 اسفند) منع شده بودند.