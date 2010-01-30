هفت میلیارد ریال به طرحهای آبرسانی عشایر ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یارمحمد کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روزانه هزار و 500 مترمکعب آب به دشتهای اطراف شهرستانهای دهلران و مهران و حاشیه مرزی حمل می شود.
کریمی تهیه و توزیع 500 دستگاه تانکر هزار لیتری پلی اتیلن و بهسازی 13 حلقه چشمه و آبشخور دائمی را در منطقه قشلاقی از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته در زمینه آبرسانی به عشایر اعلام کرد.
وی همچنین به نگهداری از 800 کیلومتر راه عشایری در فصل قشلاق اشاره کرد و افزود: برای این طرح سه میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی هزینه می شود.
کریمی در ادامه افزود: با هدف جایگزینی سوخت فسیلی به جای نباتی 16 هزار سیلندر گاز با هزینه ای بیش از 470 میلیون ریال در بین عشایر در منطقه قشلاق توزیع شده است.
وی همچنین به توزیع پنج هزار تن جو و کنسانتره دامی یارانه ای برای تامین خوراک دام عشایر اشاره و اضافه کرد: این میزان خوراک دام با یارانه یک میلیارد و 300 میلیون ریال در اختیار عشایر قرار می گیرد.
در فصل قشلاق 36 هزار نفر جمعیت عشایری استان در قالب شش هزار خانوار به مناطق گرمسیری استان کوچ می کنند.
نظر شما