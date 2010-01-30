هفت میلیارد ریال به طرحهای آبرسانی عشایر ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یارمحمد کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روزانه هزار و 500 مترمکعب آب به دشتهای اطراف شهرستانهای دهلران و مهران و حاشیه مرزی حمل می شود .

کریمی تهیه و توزیع 500 دستگاه تانکر هزار لیتری پلی اتیلن و بهسازی 13 حلقه چشمه و آبشخور دائمی را در منطقه قشلاقی از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته در زمینه آبرسانی به عشایر اعلام کرد .

وی همچنین به نگهداری از 800 کیلومتر راه عشایری در فصل قشلاق اشاره کرد و افزود: برای این طرح سه میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی هزینه می شود .

کریمی در ادامه افزود: با هدف جایگزینی سوخت فسیلی به جای نباتی 16 هزار سیلندر گاز با هزینه ای بیش از 470 میلیون ریال در بین عشایر در منطقه قشلاق توزیع شده است .

وی همچنین به توزیع پنج هزار تن جو و کنسانتره دامی یارانه ای برای تامین خوراک دام عشایر اشاره و اضافه کرد: این میزان خوراک دام با یارانه یک میلیارد و 300 میلیون ریال در اختیار عشایر قرار می گیرد .

در فصل قشلاق 36 هزار نفر جمعیت عشایری استان در قالب شش هزار خانوار به مناطق گرمسیری استان کوچ می کنند.