به گزارش خبرنگار مهر، با پایان گرفتن بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مجموعه تئاتر شهر با پنج سالن خود میزبان جدیدترین آثار نمایشی هنرمندان با سابقه تئاتر ایران می‌شود. سالن اصلی مجموعه پذیرای نمایش "گالیله" داریوش فرهنگ می‌شود. "گالیله" برداشت آزاد سعید شاهسواری و فرهنگ از نمایشنامه‌ای با همین نام اثر برتولد برشت است. فرهنگ بعد از 30 سال دوری از صحنه تئاتر "گالیله" را با حضور بازیگرانی چون امین تاریخ و مسعود کرامتی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌برد.

سالن چهارسو مجموعه نیز میزبان نمایش "عیش و نیستی" نوشته تیری مونیه و کارگردانی ایرج راد می‌شود. "عیش و نیستی" روایتگر سوءتفاهمی است که در زندگی یک نویسنده رخ می‌دهد و نتایجی را به همراه دارد. حسین محب‌اهری،‌ هوشنگ قوانلو، زری اماد و سامان دارابی از جمله بازیگران نمایش هستند که از هفته جاری اجرای عمومی خود را آغاز می‌کند.

نمایش "داستان یک پلکان" به کارگردانی رضا گوران اثری است که در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. "داستان یک پلکان" روایتگر زندگی چند خانواده از زاویه دید پلکان ساختمان است. در جدیدترین اثر نمایشی گوران بازیگرانی چون مهدی پاکدل، صابر ابر، امیررضا دلاوری،‌ بهنوش طباطبایی و بهناز جعفری ایفای نقش می‌کنند.

منیژه محامدی هم نمایش "دوازده" نوشته رجینالد رز را از هفته جاری در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌برد. "دوازده" روایتگر تصمیم‌گیری هیئت منصفه دادگاهی در خصوص گناهکار بودن یا نبودن یک فرد است. محمد اسکندری،‌ مهوش افشارپناه، فرزانه نشاط‌خواه، فروغ قجابگلی، جواد نمکی، فرناز رهنما و سام‌کبودوند از جمله بازیگران نمایش "دوازده" هستند.

نمایش "شام آخر" نوشته محمدرضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی اثری است که در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود. "شام آخر" روایتگر انسانی‌هایی است که ناگهان جنگ وارد زندگی‌شان می‌شود. مجید امیری، حمید لاجوردی، ماشااله کوهستانی،‌ مهدی نیکروش و محمدجواد پیروزی بازیگران نمایش "شام آخر" هستند.

کلیه آثار مذکور در دهمین روز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌روند و با پایان گرفتن جشنواره بیست و هشتم اجرای عمومی خود را در سالن‌های مجموعه آغاز می‌کنند.