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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

عراق خبر داد:

کشف جسد 9 شهید ایرانی در جزیره "ام الرصاص"

کشف جسد 9 شهید ایرانی در جزیره "ام الرصاص"

رئیس دفتر حقوق بشر بصره از کشف اجساد 9 شهید ایرانی در جزیره ام الرصاص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، مهدی التمیمی اظهار داشت که یک تیم تخصصی پیکر 9 شهید ایرانی را در جزیره ام الرصاص در استان بصره یافته اند که در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به شهادت رسیده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: عملیات جستجو ادامه خواهد داشت و اجساد یافت شده طبق توافقنامه ها و معاهدات بین المللی با ایران مبادله خواهد شد.

خاطرنشان می شود که عراق پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام در سال 2003 تاکنون اجساد شهدای ایرانی را تحویل کشورمان داده اند.

کارشناسان بر این باورند که هنوز اجساد بسیاری در نقاط مرزی دو کشور باقی مانده است.

کد مطلب 1026153

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